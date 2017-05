Microsoft-Event: Bekommt Windows heute einen Neuanstrich?

Für den Chef ist es einer der wichtigsten Abende des Jahres: Wenn Microsoft zur jährlichen Messe Build nach Seattle lädt, steht dort auch immer CEO Satya Nadella auf der Bühne und hält die Eröffnungs-Präsentation. Denn obwohl sich die Messe vor allem an Entwickler richtet, ist es auch immer die Gelegenheit, seine Vision für Microsofts Zukunft zu zeigen. Wir verraten, was man heute erwarten kann - und was wohl leider nicht kommt.

Cortana überall

Im letzten Jahr stand die Build ganz im Zeichen eines smarteren Windows. Dank der intelligenten Assistentin Cortana und jeder Menge Bots sollte die Nutzung eines PCs einfacher werden als je zuvor. So richtig durchgesetzt hat sich das zwar noch nicht, Cortana dürfte aber wieder eine wichtige Rolle spielen - diesmal als Alexa-Konkurrent. Nur zwei Tage vor dem großen Event zeigten die Lautsprecher-Experten von Harman Kardon am Montag ihren Cortana-Lautsprecher, der frappierend an Amazons Echo erinnert. Wo Cortana in Zukunft noch auftauchen soll und welche Tricks sie dazulernt, wird heute sicher Thema sein.

Windows im neuen Gewand

Auch Windows an sich wird natürlich eine Rolle spielen. Zum einen erwartet man sich mehr Informationen zum nächsten großen Update mit dem Codenamen "Redstone 3", das unter anderem Akkuverbesserungen, neue Edge-Features und eine Schnellansicht für PDF-Daten mitbringen soll.



Zum anderen werden wir aber wohl endlich mehr von "Project Neon" zu sehen bekommen: Windows soll einen neuen Look bekommen. Schon im Januar waren erste Bilder des umfangreichen Neuanstrichs aufgetaucht, jetzt ist Zeit für eine Vorstellung des neuen Looks. Und es dürfte Infos geben, ob die neue Optik schon zum Start von Redstone 3 im September bereit steht oder noch später nachgelegt wird.

Ein besserer Windows Store



Mit dem für Schulen optimierten Windows 10 S hat Microsoft vor einer Woche überraschend eine neue Version seines Systems vorgestellt. Die ist stark eingeschränkt und erlaubt etwa nur die Installation aus dem Windows Store. Damit das wirklich funktioniert, muss Microsoft seinen Shop aber mal kräftig überarbeiten. Aktuell schaut man dort höchstens mal kurz rein, für eine Nutzung als einzige Lösung fehlt einfach noch zu viel. Vielleicht sehen wir heute schon die ersten Ideen dafür.



MS Office

Die Büro-Programme aus dem Office-Paket sind eine von Microsofts wichtigsten Einnahmequellen. Nadella wird also sicher einen Teil der Präsentation Updates von Word und Co. widmen. Ob das auch was für den Durchschnittsnutzer ist, steht auf einem anderen Blatt. Vor zwei Jahren war etwa die ausführliche Ausführung zum knochentrockenen Azure nur schwer wach durchzuhalten.

Augmented Reality muss sein

Seit der Vorstellung der Datenbrille HoloLens gehören Spielereien mit der sogenannten Mixed Reality zum festen Programm. Letztes Jahr war das gezeigte Game mit Aliens auf der Bühne etwas langweilig, vielleicht kann man dieses Jahr ja wieder etwas überraschen.

Was ist mit Hardware?

Das Microsoft Geräte vorstellt, ist eher unwahrscheinlich, die Build ist schließlich eine Software-Messe. Das Surface Laptop getaufte Notebook wurde erst letzte Woche gemeinsam mit Windows 10 S auf einem separaten Event vorgestellt, die nächste Hardware-Vorstellung hat Microsoft schon für den 23. Mai angekündigt. Was dann kommt, ist noch unklar. Sicher dürfte aber sein: Selbst wenn lange erwartete Geräte wie neue Windows-Smartphones oder das Surface 5 auf dem Programm stehen, werden sie nicht heute zu sehen sein.