Sony stellt neue Playstation-Varianten vor

Weltpremiere in New York: Sony hat zwei neue Versionen seiner Spielkonsole Playstation 4 präsentiert. Am Mittwoch stellte der japanische Elektronikriese mit der «PS4 Pro» ein leistungsstärkeres Highend-Upgrade vor, das sich an eingefleischte Gaming-Fans richtet.

Zudem wurde mit der «PS4 Slim» eine abgespeckte und energieeffizientere Variante gezeigt, die neue Kundengruppen ansprechen und der Xbox One S von Microsoft Konkurrenz machen soll.

Die «PS4 Slim» soll ab 15. September für 299 Euro angeboten werden, die «PS4 Pro» ab 10. November für 399 Euro. Die meisten Spiele für die Playstation 4 sollen mit der unter dem Codenamen «Neo» entwickelten Pro-Variante kompatibel sein. Zuvor hatte Sony bereits angekündigt, im Oktober sein auf virtuelle Realität ausgerichtetes System Playstation VR auf den Markt zu bringen.

Im nächsten Jahr will Wettbewerber Microsoft eine neue Runde im Wettrüsten bei Spielekonsolen eröffnen. Zum Weihnachtsgeschäft 2017 soll die neue Generation mit dem Codenamen «Project Scorpio» rauskommen und besonders für Spiele in virtueller Realität geeignet sein. Es werde «die leistungsstärkste Konsole sein, die je gebaut wurde», hatte der Chef des Xbox-Geschäfts, Phil Spencer, im Juni auf der Spielemesse E3 in Los Angeles angekündigt.