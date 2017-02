Was Trump wirklich auf seine Dekrete zeichnet

Der 45. Präsident der USA Donald Trump hat anscheinend eine Leidenschaft: Er unterschreibt gerne Bücher... Autogramme... oder jetzt auch Dekrete im Oval Office. Wenige Tage nach seiner Amtseinführung setzt er ein paar seiner Wahlversprechen in die Tat um: Ein Einreiseverbote für sieben muslimische Länder, die Dakota Acces Pipeline soll schnell bewilligt und eine Mauer an die Grenze zu Mexiko gebaut werden. Damit erntet er eine Menge Kritik. Nun macht das Netz humorvoll Trump zur Witzfigur.



Der Twitter-Account „TrumpDraws“ präsentiert lustige Memes. Darauf zu sehen: Der Präsident mit einem unterschriebenen Dekret in der Hand. Wenn er dieses in die Kamera zeigt, ist darauf eine selbstgemalte Katze, ein Drachen oder ein Selbstportrait zu sehen. Die Darstellungen gleiche Kinderzeichnung. Mittlerweile gibt es Dutzende Versionen davon. Der Kanal hat inzwischen mehr als 250.000 Follower. Auch in anderen sozialen Netzwerken kursieren lustige Memes. Rückgängig werden diese amüsanten Bilder die Beschlüsse wohl nicht machen – unterhaltsam sind sie aber trotzdem.