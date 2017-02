Das muss Liebe sein: Dieses Paar ist seit 52 Jahren verheiratet und trägt jeden Tag Partneroutfits. Selbst an Halloween hat das Ehepaar die gleiche Verkleidung an. Die Bilder postete Enkelsohn Anthony Gargiula auf seinem Twitter-Account. Der 17-Jährige ist kein Unbekannter. Der Musiker wohnt in Albany im Bundesstaat New York und war schon als 7-Jähriger in der "Ellen De Genres“-Show zu sehen. Seine Großeltern unterstützen ihn bei seinen Aktivitäten und sind augenscheinlich für jeden Spaß zu haben. Anthony kann richtig stolz sein, so süße Großeltern zu haben.