Das sind die besten Kopfhörer

Es ist noch gar nicht so lange her, da priesen die Hersteller von MP3-Playern und Smartphones den Spitzensound ihrer Geräte an. Doch die meisten Nutzer bekamen davon gar nichts mit, weil sie lediglich zu den beigelegten Kopfhörern griffen. Die waren in puncto Komfort und Klang meist bestenfalls Mittelklasse.

Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert: Viele Menschen legen mehr Wert auf die Klangqualität und tragen die Kopfhörer auch als Fashion-Statement - und greifen bei Gefallen auch tiefer ins Portemonnaie. Eine der populärsten Marken ist Beats, die mittlerweile von Apple gekauft wurde. Doch auch andere Hersteller bauen schicke Geräte, die einige Tricks auf Lager haben. Die Dänen von Libratone verbauen etwa ein Touch-Panel in der Ohrmuschel, das bei Handauflegen sofort die Musik pausiert. Bose wiederum bietet mit der QuietComfort-Reihe die perfekten Pendler-Kopfhörer, denn diese filtern Störgeräusche wie dröhnende Flugzeugturbinen auf Knopfdruck heraus. Und wer es kompakter mag, bekommt bereits empfehlenswerte Sportkopfhörer für 70 Euro.