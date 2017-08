Das neue "Uncharted" im Test: Eine halbe Portion Popcorn-Action macht auch satt

Ein "Uncharted"-Spiel funktioniert nach demselben Rezept wie ein "Indiana Jones"-Film: Viel Action an historischen Schauplätzen, eine gute Portion Humor und ein sympathischer Hauptdarsteller, fertig ist die Bude. Im neuen Teil "Uncharted: The Lost Legacy" wurde der Hauptdarsteller durch eine Frau ersetzt, die Spieldauer wurde knapp halbiert. Ob die Erfolgsformel trotzdem zieht, verrät der Test.

Ungleiches Paar

Eine Unbekannte ist die neue Hauptfigur Chloe Frazer nicht: Schon im zweiten und dritten Teil begleitete die rassige Powerfrau mit der großen Klappe Haupt-Held Nathan Drake durch seine wilden Abenteuer. Nachdem dessen Geschichte in "Uncharted 4" abgeschlossen wurde, übernimmt sie nun seinen Platz als Spielfigur. An ihrer Seite: Nadine Ross, die in Teil 4 als böse Söldner-Chefin Drake durch die Ruinen jagte. Warum die beiden ungleichen Frauen plötzlich gemeinsam in Indien nach den Geheimnissen der untergegangenen Hoysala suchen, erfährt der Spieler erst im Laufe der Geschichte.

Toll, aber kurz

Die ist gewohnt rasant erzählt. Die Mischung aus unzähligen Action-Sequenzen, gut gemachten Zwischensequenzen und ruhigen Momenten mit Rätseln funktioniert auch im fünften Teil der Serie immer noch hervorragend. Zwischendurch darf man wie schon in Teil 4 mit dem Jeep auf eigene Faust eine offene Welt erkunden, diesmal den indischen Dschungel. So weit, so bekannt. Spaß macht die Mischung immer noch allemal.

Das Ende kommt aber gefühlt viel zu früh. Nach fünf bis acht Stunden ist die Geschichte abgeschlossen, je nachdem, wie viel Zeit man sich zum Erkunden gönnt. Bei den Hauptspielen ist locker das Doppelte drin. Der Grund dafür ist einfach: "The Lost Legacy" war eigentlich als Download-Erweiterung für "Ucharted 4" geplant - und wurde dann erst zum eigenen Titel aufgebohrt.



Das merkt man dem Spiel an. Im Vergleich zur Hauptserie bietet "The Lost Legacy" nicht nur die halbierte Spielzeit, sondern auch deutlich weniger unterschiedliche Schauplätze - und damit weniger Abwechslung. Allerdings verlangt Entwickler Naughty Dog dafür auch nicht den Vollpreis: "Uncharted: The Lost Legacy" ist im Netz schon vor Veröffentlichung am 23. August ab 35 Euro zu bekommen.

Fazit: Die halbe Portion reicht aus



An das vollwertige "Uncharted"-Gefühl kommt "The Lost Legacy" nicht heran. Dafür ist es zu kurz, die Abwechslung bei den Schauplätzen zu gering. Dem Spielspaß an sich tut das aber keinen Abbruch. Die Inszenierung ist wie gewohnt auf höchstem Niveau, die Actionsequenzen und Rätsel machen wie immer extrem viel Spaß. Für nicht mal 40 Euro ist das eine ganze Menge. Action-Fans mit einer PS4 dürfen daher bedenkenlos zuschlagen.