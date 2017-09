Fifa 18: Was kann die neue Fußballsimulation?

Für eingefleischte Fifa-Fans ist es ein alljährliches Ritual. Sobald die neueste Version veröffentlicht wurde, landet das alte Fifa zum Spottpreis auf Ebay Kleinanzeigen oder verstaubt im Regal. Fifa ist ein temporäres Vergnügen. Wenn die neue Saison startet und der erste Trailer zum neuen Spiel da ist, verliert die Vorgängerversion an Reiz. Und das große Warten beginnt.



In diesem Jahr hat Fifa erstmals eine Pre-Order-Version in digitaler Version zur Verfügung gestellt. Somit können sehr ungeduldige Spieler bereits drei Tage vor offiziellem Erscheinungsdatum (29. September) die Vollversion spielen. Höchste Zeit, Fifa 18 mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Gameplay ist langsamer – und das ist gut so

Im Vergleich zu Fifa 17 gibt es einige Änderungen, die positiv sind. Das Gameplay fällt dabei sofort auf. Während der Vorgänger sehr hektisch, auf Schnelligkeit und Dribblings fokussiert war, kommt die neue Version den Taktikfüchsen unter den Gamern entgegen: Es ist langsamer – dafür aber genauer. Wer bevorzugt mit Passspiel zum Torerfolg kommt, der hat in Fifa 18 gute Karten. Außerdem ist es realitätsgetreuer. Ein "Fehlpassfestival" wie bei Fifa 17 kommt nicht mehr so häufig vor. Man muss sich allerdings ein wenig durch die gegnerischen Abwehrreihen durchkombinieren. Sologänge und Dribbelaktionen sind, beim Spiel gegen den CPU zumindest, auch bedeutend schwieriger geworden und wirken schwerfälliger, aber dafür realistischer.

Ein weiterer Faktor, der sofort beim Anspielen auffällt, ist die Verteidigung. EA hat die Defensive spürbar erschwert. Oft reicht bereits eine Körpertäuschung des Gegners, und er zieht an unseren Verteidigern vorbei. Beim fairen Veteidigen geht es ab sofort eher um das perfekte Timing fürs Tackling. Die automatische Steuerung der Spieler, die gerade nicht von uns gesteuert werden, unterstützt uns weniger. Mit ein bisschen Übung sollte das aber sitzen.

Fullscreen

Grafik: Fans, Farben, individuelle Spieler

Die Grafik hat sich nicht signifikant geändert. Es gibt jedoch einige Nuancen, die optimiert wurden und die vor allem die Fifa-Zocker freuen, die es so realitätsgetreu haben wollen, wie nur möglich. Die Fans sind individueller angepasst. Neue Fangesänge, individualisierte Gesichter und Interaktion beim Torjubel mit den Fans sorgt für mehr Abwechslung in den Stadien. Ich persönlich finde auch, dass die Farben des Spiels ein wenig blasser geworden sind und Fifa somit nicht mehr so "comicartig" wirkt. Außerdem bekommen die Spieler ein personalisiertes Verhalten. Cristiano Ronaldo ist bis in die kleinste Bewegung auf dem Spielfeld nachempfunden. Das hat EA toll hinbekommen. Auch bei anderen Spielern wie Hazard, Griezmann, oder Messi erkennt man mehr individuelles Verhalten. EA wendet die sogenannte "Real Player Motion Technology" bei Fifa 18 das erste Mal an. Das sorgt für eine willkomene Abwechslung.

Alex Hunter kehrt zurück

Letztes Jahr hatte Fifa endlich einen Storymodus eingeführt. Als virtueller Charakter Alex Hunter kämpfte man sich bei Fifa 17 als junges Ausnahmetalent in die Premier League. Die Story endete dort nach einer Saison. In Fifa 18 kommt "The Journey" zurück. Und mit der Story auch mehr Möglichkeiten. Neu sind ein kleiner integrierter Fifa Street Modus, neue Superstars, auf die Hunter trifft und die Möglichkeit, das Aussehen von Hunter zu ändern. Die Story wird in sieben Kapitel aufgeteilt, jedes Kapitel hat sein eigenes Ziel. Wie es mit Alex Hunter auf seiner Reise zum Weltfußballer weitergeht, müsst ihr allerdings selber herausfinden.

Ein ebenfalls sehr beliebtes Feature, das den Freunden des Karrieremodus zu Gute kommt, hat EA eingebaut. Im Karrieremodus kann man nun als Manager seine Transfers aktiv beeinflussen und visuell verfolgen. Man setzt sich als Manager mit seinem Wunschspieler im Büro zusammen und diskutiert Vertragsdetails, wie Gehalt, Mannschaftsrolle oder Vertragsdauer. Dabei könnt ihr aus verschiedenen Verhandlungsstrategien beeinflussen. Vorher müsst ihr jedoch den Manager des anderen Vereins mit einem guten Angebot überzeugen. Ist der Deal perfekt, wird der Wunschspieler auf einer Pressekonferenz präsentiert. Dieses Update ist ebenfalls sehr gelungen und bringt mehr Herausforderung, Variabilität und Realität in die Fußballsimulation.

Fullscreen

Fifa 18 punktet mit Details

Wesentliche Änderungen gab es beim Turn von Fifa 16 auf Fifa 17. Die Frostbite Grafik und der Storymodus waren für Fifa-Fans eine Revolution. Dieses Jahr hat man die Stärken noch ein wenig ausgebaut, ohne zu übertreiben mit den Neuerungen. Das Gameplay ist realistischer, aber schwieriger.



Es gibt mehr Individualität im Spiel, mehr Abwechslung durch Fans und neue Stadien. Apropos Stadien. Da Borussia Dortmund einen Exklusivvertrag mit Pro Evolution Soccer abgeschlossen hat, wird es den Signal-Iduna Park dieses Jahr nicht bei Fifa 18 geben. Das ist schade, dafür ist seit diesem Jahr die 3.Liga in Deutschland mit allen Mannschaften vertreten. Die Story um Alex Hunter geht in die nächste Phase und wird durch kleine Details verfeinert.



Der Karrieremodus wird durch das starke Feature mit den neuen Verhandlungsstrategien aufgewertet und viele kleine Details wurden optimiert. Das macht es für mich zu einem insgesamt sehr reizvollen und interessanten Fifa. Die Revolution findet im Detail statt. Bleibt nur noch abschließend zu sagen: Ran an die Controller. Bis zum nächsten Herbst, wenn Fifa 19 erscheint und Fifa 18 wieder im Regal landen wird. Oder auf Ebay-Kleinanzeigen.