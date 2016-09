Berlin, 29.08.16: Deus Ex: Mankind Divided (Square Enix) - PS4, Xbox One, PC (85) Im Jahr 2029 ist die Menschheit gespalten zwischen Menschen mit und ohne künstliche Verbesserungen. Als Mitglied einer Spezialeinheit versuchen wir die Spannungen der beiden Parteien einzudämmen. Das Action-Rollenspiel lässt uns dabei entscheiden, ob wir schleichend und hackend vorgehen, oder auf die harte Tour. No Man's Sky (Hello Games) - PS4, PC im Handel, Xbox One später (73) No Man's Sky verspricht Billionen von besuchbaren Planeten. Aber erstmal müssen wir unser Raumschiff flugfähig machen. Dafür sammeln wir verschiedene Ressourcen und bauen uns die gewünschten Werkzeuge und Bauteile zusammen. Wer Crafting-Spiele mag, kann hier viele bunte Welten entdecken. Abzu (505 Games) - PS4, PC (73) Abzu ist ein neues Projekt von den Machern des Indie-Hits Journey. Der Name Abzu steht dabei für eine sumerische Gottheit, des sich unter der Erde befindlichen Süßwasserozeans. Im Spiel erkunden wir die atmosphärische Unterwasserwelt. Dabei versteht sich das Game eher als Kunstform, als dass wir klassische Videospielaufgaben erledigen. God Eater 2: Rage Burst (Bandai Namco) - PS4, PC, PS Vita, PSP Das God Eater-Franchise ist in Japan sehr beliebt. Nun kommt die Reihe auch nach Deutschland. Das Action-Rollenspiel God Eater 2: Rage Burst entführt uns in ein postapokalyptisches Universum. Als Mitglied einer Spezialeinheit bekämpfen wir gewaltige Monster. Den ersten Teil der Serie gibt es als Download gleich dazu. The Turing Test (Bulkhead Interactive) - Xbox One, PC (84) Bei «The Turing Test» versuchen wir in der Rolle von Ava Turing in das Herz einer Raumstation vorzudringen. Der Weg von Raum zu Raum ist mit diversen Rätseln gespickt. Diese wurden ursprünglich von der Crew der Station installiert, um eine künstliche Intelligenz fernzuhalten und lassen unsere Köpfe ganz schön rauchen. Viel Spaß beim Spielen