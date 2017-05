Diese Serien und Filme kommen im Juni zu Netflix und Amazon Prime

Im ewigen Wettbewerb um die Streaming-Kunden trumpfen Netflix und Amazon Prime Video jeden Monat auf: Mit neuen Serien und Filmen buhlen sie um die begrenzte Freizeit der Zuschauer - und natürlich um ihre Abo-Gebühren. Diesen Monat gibt es bei den Streaming-Riesen einige echte Highlights.

Das sind die Juni-Neuheiten bei Amazon und Netflix

Mit "Orange Is The New Black" schuf Netflix eine seiner erfolgreichsten Original-Serien. Die Geschichte um die brave Piper Chapmann, die sich plötzlich im harten Alltag eines Frauenknastes durchschlagen muss, geht am 9. Juni in die fünfte Staffel. Und es dürfte heiß hergehen. Am Ende der letzten Staffel stapelten sich die Cliffhanger geradezu, von noch mehr Inhaftierten im sowieso schon überfüllten Lichfield bis zum bewaffneten Gefangenenaufstand. Es wird also spannend.

Bei Amazon geht "Preacher" in die zweite Runde. In der Comic-Verfilmung muss ein ungewöhnlicher Pfarrer gemeinsam mit einer Killerin und einem saufenden Vampir gegen die Heerscharen der Hölle antreten. Wer es lieber realistischer mag, bekommt mit "I love Dick" ein ungewöhnliches Pärchen-Drama mit Kevin Bacon geboten.

Im Netflix-Film "Okja" geht es um eine Art hochgezüchtetes Superschwein in der Größe eines Nilpferdes. Das enorm liebenswerte Biest soll die Lösung für die Nahrungsprobleme der Welt sein. Und nur ein Bauernmädchen will es gegen die bösen Fleisch-Konzerne verteidigen. Wer lieber klassische Action-Schinken sieht, kommt bei den vier "Indiana Jones"-Filmen (ab 1. Juni) oder mit "Top Gun" (ab 7. Juni) auf seine Kosten. Bei Amazon sind nun die "Twilight"-Serie, alle "Iron Man"-Filme sowie der neueste "Star Trek"-Teil im Programm.





Alle Neuheiten im Überblick:

Serien bei Netflix:

Better Call Saul, Staffel 3 - jede Woche eine neue Folge

Designated Survivor, Staffel 1 - jede Woche eine neue Folge

El Chapo, Staffel 1 - ab 16. Juni 2017

Fargo, Staffel 3 - jede Woche eine neue Folge

Flaked, Staffel 2 - ab 2. Juni 2017

Gipsy, Staffel 1 - ab 30. Juni 2017

Glow, Staffel 1 - ab 23. Juni 2017

My Only Love Song, Staffel 1 - ab 9. Juni 2017

Orange Is The New Black, Staffel 5 - ab 9. Juni 2017

Reign, Staffel 3 - ab 7. Juni 2017

Shadowhunters, Staffel 2B - jede Woche eine neue Folge

The Ranch, Teil 3 - ab 16. Juni 2017

You Me Her, Staffel 2 - ab 15. Juni 2017

Filme bei Netflix:

Barbershop 2 - ab 1. Juni 2017

Burlesque - ab 1. Juni 2017

Das Schwergewicht - ab 5. Juni 2017

Date Night: Gangster für eine Nacht - ab 15. Juni 2017

Der Glöckner von Notre Dame - ab 1. Juni 2017

Der König der Löwen - ab 1. Juni 2017

Der letzte König von Schottland - ab 1. Juni 2016

Die Eiskönigin - an 1. Juni 2017

Disturbing the Peace (Doku) - ab 7. Juni 2017

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee (Doku) - ab 1. Juni 2017

Headshot - ab 3. Juni 2017

Indiana Jones, alle vier Teile - ab 1. Juni 2017

Jackass 3,5 Der Film - ab 28. Juni 2017

Old Dogs - ab 1. Juni 2017

Saving Banksy (Doku) - ab 2. Juni 2017

Searching for Sugar Man (Doku) - ab 1. Juni 2017

The Birdcage - ab 1. Juni 2017

The Last Samurai - ab 1. Juni 2017

The Prestige: Meister der Magie - ab 1. Juni 2017

Top Gun - ab 7. Juni 2017

What the Health (Doku) - ab 16. Juni 2017

Serien bei Amazon Prime:

12 Monkeys, Staffel 2 - ab 15. Juni 2017

A Long Strange Trip, Staffel 1 - ab 2. Juni 2017

Der gleiche Himmel, Staffel 1 - ab 29. Juni 2017

Fear the Walking Dead, Staffel 3, Teil 1 - Jede Woche eine neue Folge, ab 5. Juni 2017

Hap and Leonard, Staffel 2 - ab 5. Juni 2017

I Love Dick, Staffel 1 - ab 9. Juni 2017

Le Mans : Racing is Everything, Staffel 1 - ab 9. Juni 2017

Outcast, Staffel 1 - ab 6. Juni 2017

Preacher, Staffel 2 - Jede Woche eine neue Folge, ab 16. Juni 2017

The Strain, Staffel 2 - ab 1. Juni 2017

Filme bei Amazon Prime: