Diese neuen Serien und Filme gibt es im Mai auf Amazon Prime und Netflix

Die Konkurrenz im Streaming-Markt ist hart. Und so buhlen Netflix und Amazon Prime Video mit immer neuen Serien und Filmen um die Zuschauer. Warum sie dafür Milliarden ausgeben und welche Strategien die Streaming-Giganten in ihrem Wettrüsten verfolgen, können Sie in diesem Text nachlesen. Für die Kunden bedeutet es vor allem eines: immer neue Serien und Filme bequem zu Hause. Wir verraten, welche im Mai dazukommen.





"War Machine": Brad Pitt bei Netflix

Nach Klamauk-König Adam Sandler hat sich Netflix nun einen der ganz großen Kassenmagneten in Hollywood geschnappt: Brad Pitt feiert mit "War Machine" sein exklusives Streaming-Debüt. In der schwarzen Polit-Komödie kommt der stocksteife General Dan McMahon (Brad Pitt) nach Afghanistan, um den dortigen US-Einsatz zu retten - und verwickelt sich immer weiter in das absurde Chaos des Krieges. Filmstart ist am 26. Mai.

Amazon hält mit dem Rap-Film "Straight out of Compton" dagegen. Den hat man zwar nicht selbst produziert, aber sich die Exklusivrechte für Deutschland gesichert. Der Film erzählt die Geschichte von "N.W.A.", die dem Gangsterrap-Boom der 90er Jahre den Weg ebneten - und Dr. Dre und Ice Cube zu ihren gigantischen Karrieren verhalf. Die Ghetto-Tour startet am 16. Mai

Lacher und Spannung an der Serien-Front

Auch für Serienfans gibt es viel Neues: Die Erfolgsserie "Sense 8" startet bei Netflix die zweite Staffel, auch die großartigen Comdey-Kracher "Unbreakable Kimmy Schmidt" (Staffel 3) und "Master of None" (Staffel 2) gehen in eine neue Runde.

Amazon setzt mit "American Gods" auf eine neue Eigenproduktion. Als Gangster Shadow Moon aus dem Knast kommt, landet er in der verwirrenden Welt der real existierenden Götter. Die kämpfen mit Magie und viel Gewalt um die Vorherrschaft der Erde. Die surreale, bombastische und vor Blut nur so triefende Fantasy-Story beginnt am 1. Mai mit einer neuen Folge pro Woche.

Und das sind alle neuen Serien und Filme im Überblick:

Neue Serien bei Netflix

"Anne" (Staffel 1), ab 12. Mai 2017

"Bloodline" (Staffel 3), ab 26. Mai

"F is for Family" (Staffel 2), ab 30. Mai

"Kazoops" (Staffel 3), ab 05. Mai 2017

"Master of None" (Staffel 2), ab 12. Mai "Sense 8" (Staffel 2), ab 5. Mai

"The Last Kingdom" (Staffel 2), ab 29. Mai

"The Keepers" (Staffel 1), ab 19. Mai 2017

"Unbreakable Kimmy Schmidt" (Staffel 3), ab 19. Mai

Neue wöchentliche Folgen

"Better call Saul" (Staffel 3)

"Designated Survivors" (Staffel 1)

"Fargo" (Staffel 3)

"Riverdale" (Staffel 1)





Neue Serien bei Amazon Prime Video

"American Gods​​" (Staffel 1), ab 1.Mai - eine neue Folge pro Woche

"American Playboy: The Hugh Hefner Story" (Staffel 1), ab 5. Mai

"Blutsbande"​ (Staffel 2), ab 1. Mai

"Shameless" (Staffel 6), ab 31. Mai

"The Path"​ (Staffel 2​​), ab 12. Mai

"The Team"​ (Staffel 1), ab 1. Mai





Neue Filme bei Netflix

"Blame!", ab 20. Mai

"Get me Roger Stone" (Doku), ab 12. Mai

"Handsome - A Netflix Mystery Movie", ab 5. Mai

"Laerte-Se" (Doku), ab 19. Mai

"Mindhorn", ab 12. Mai

"Sahara", ab 12. Mai

"The Mars Generation" (Doku), ab 5. Mai

"War Machine", ab 26. Mai





