Sie machten "Breaking Bad" - jetzt leiten sie Apples Angriff auf Netflix

Das Gerücht macht schon länger die Runde: Apple will in den Fernsehmarkt und eigene TV-Sendungen produzieren. Abwegig ist die Idee nicht, schließlich hat man mit iTunes schon die Musikindustrie umgekrempelt, der Streaming-Dienst Apple Music ist ebenfalls erfolgreich. Jetzt könnte eine TV-Sparte mit den zwei Neuzugängen mächtig Fahrt aufnehmen.



In der Branche war es ein Paukenschlag: Mit Jamie Erlicht und Zack Van Amburg hat sich Apple zwei große Namen des TV-Geschäfts ins Boot geholt. Das kündigte der Konzern am Freitag an. Die beiden teilten sich den Titel des Präsidenten der TV-Sparte beim Hollywood-Giganten Sony Pictures. Sie waren verantwortlich, dafür, dass Serien-Hits wie "Breaking Bad" und "Better Call Saul" zustande kamen.

Rettung vor der iPhone-Falle



Bei Apple werden sie wohl kaum Däumchen drehen. Der iPhone-Konzern versucht seit Monaten, die Abhängigkeit von seiner größten Cashcow zu reduzieren. Das iPhone spült zwar gigantische Geldmengen in die Kasse. Wenn ein Modell die Erwartungen aber nicht erfüllt, geht der Börsenkurs nach unten. Das wollen Tim Cook und Co. ändern. Größter Hoffnungsträger ist daher die Service-Sparte. Unter die fällt der Appstore, der Cloud-Dienst, Musik-Verkäufe - und eben ein mögliches TV-Programm

Erste Gehversuche hatte Apple bereits. Die Show "Planet of the Apps" ist als erste Produktion schon bei Apple Music gestartet. Sie begleitet den Alltag von App-Entwicklern und dürfte in erster Linie als Testballon gesehen werden. Die Gesangs-Sendung "Carpool Karaoke" mit James Corden folgt im August. Hier schmettern Stars wie Alicia Keys oder Will Smith im Auto Hits. Als Segment in Cordens Late-Night-Show war sie ein Hit, bei Apple Music dürfte sie ebenfalls gut ankommen.

Kommen bald die Apple-Serien?

Mit Erlicht und Van Amburg dürfte Apple aber noch mehr vorhaben. Mit dem amerikanischen "Höhle der Löwen"-Vorbild "Shark Tank" haben sie zwar auch Erfahrung mit Reality-Formaten, ihre echte Spezialität sind aber hochklassige Serien. Zuletzt hatten sie etwa für Netflix in "The Crown" mit viel Aufwand das Leben von Königin Elizabeth als Serie verarbeitet. Vermutlich werden sie es auch bei Apple nicht bei einer Karaoke-Sendung belassen.

Der Markt für Videostreaming erlebt aktuell einen gigantischen Boom. Vor allem Netflix und Amazon Prime Video konkurrieren mit immer weiter steigenden Einsätzen um die Vorherrschaft. Netflix kündigte etwa vor kurzem an, dieses Jahr satte 6 Milliarden Dollar (5,4 Milliarden Euro) für Eigenproduktionen auszugeben. Amazon investiert derweil in Sportrechte wie die Football-Liga NFL. Das Schwergewicht Apple dürfte das Gleichgewicht noch einmal mächtig ins Wanken bringen.