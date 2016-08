Beim Smartphone konnte man in den letzten Jahren beeindruckt zuschauen, wie sich chinesische Auftragsfertiger und Billig-Klitschen immer weiter zu echten Premium-Herstellern mauserten. Jetzt sind die Fernseher dran. Denn Hisense und Co. haben längst nicht mehr nur Budget-Geräte im Angebot, sondern auch echte Premium-Fernseher. Bis sie ganz vorne mitspielen, dauert es wohl aber noch ein bisschen.

Die China-TVs haben mittlerweile meist dieselben Features wie die Premium-Geräte der etablierten Hersteller, ein Klasse Bild und sehen auch schick aus Trotzdem ist leider nicht jeder der neuen China-Fernseher auch zu empfehlen. Manche lassen etwa revolutionäre Technik-Revolutionen wie den neuen Bild-Standard HDR einfach weg – verlangen aber dieselben Preise wie die Edelgeräte der Konkurrenz die HDR mitbringen. Was genau der neue Bildstandard Ihnen zuhause bringt, erklären wir in diesem Artikel. Hisense dagegen will mit seinem ULED klar eine Assoziation zum modernen OLED-Technologie wecken - obwohl beide nichts miteinander zu tun haben.

Eine spannende Entwicklung: Um die eigenen Fernseher aufzuwerten, werden sie von vielen Herstellern unter dem Namen deutscher Traditionshersteller wie Metz vertrieben. So dumm ist das nicht: Bei vertrauten Namen schlagen die Kunden nun mal eher zu. Und die Qualität stimmt ja häufig tatsächlich.