In der Technikbranche wird sich ja oft über fehlenden Mut und zu wenige Innovationen beklagt - beides kann man dem chinesischen Hersteller Lenovo in diesem Jahr nicht vorwerfen. Auf der IFA in Berlin präsentierte der Hersteller mehrere Geräte, das Highlight war ein 2-in-1-Notebook mit Riesen-Touchpad, das ohne physische Tastatur auskommt.

Laptop mit Zeichenfläche

Das YogaBook kann man aufklappen wie ein normales Notebook. Auf der unteren Seite gibt es aber nicht wie üblich eine physische Tastatur, sondern nur eine große, schwarze Fläche, die in Wahrheit ein 10,1 Zoll großes Touch-Panel ist. Dort lässt sich eine komplette virtuelle Tastatur einblenden. Nach ein paar Minuten Probeschreiben lässt sich sagen: Das Schreiben darauf ist ungewohnt und geht nicht ganz so schnell von der Hand wie mit herkömmlichen Tasten. Wer aber nur gelegentlich ein paar E-Mails verfasst, dürfte damit leben können. Romanautoren sollten dagegen eher zu einem herkömmlichen Laptop greifen.

Es gibt aber noch eine weitere Zielgruppe: Designer und Zeichner. Die virtuelle Tastatur lässt sich auf Knopfdruck entfernen, dann fungiert die Touch-Fläche als Zeichenbrett. Im Lieferumfang ist ein bereits ein Stylus enthalten. Besonders clever:

Legt man ein Blatt Papier auf das Pad, kann man sowohl auf dem Zettel schreiben, als auch die Notizen in digitaler Form auf dem Display bestaunen.

Hier noch einmal die technischen Daten des YogaBook im Überblick:

10,1 Zoll großes IPS-Panel mit FullHD-Auflösung

Intel Atom x5 Prozessor

4 GB RAM

64 GB interner Speicher, per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweiterbar

als Betriebssystem Windows 10 oder Android 6.0 Marshmallow

mit Wacom Stylus

Touch-Tastatur

bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit

9,6 mm dünn

Gewicht: 690 Gramm

Konkurrenz für das Macbook

Lenovo hatte auch noch ein weiteres Gerät im Gepäck, das Yoga 910. Dabei handelt es sich um das aktuelle Convertible-Flaggschiff. Das Notebook hat ein dezentes Unibody-Gehäuse, einen Fingerabdruck-Sensor und ein beinahe randloses Display. Zugleich ist es Lenovos erster PC mit der siebten Generation der aktuellen Core-i-CPUs von Intel (Codename Kaby Lake).