Diese Serien und Filme kommen im September zu Netflix und Amazon Prime

Für die Streaming-Anbieter gibt es nichts Wichtigeres, als die Abonnenten bei Stange zu halten. Kein Wunder, dass sie Monat für Monat ihr Programm um neue Serien und Filme erweitern. Wir verraten, was Netflix und Amazon Prime im September Neues bekommen.

Endlich wieder Star Trek

Zwölf Jahre ist es her, dass mit "Star Trek: Enterprise" die letzte Serie aus dem Universum um Spock, Picard und Co. zu Ende ging. Seitdem mussten sich die Treckies mit einzelnen Filmen begnügen. Jetzt hat das Warten ein Ende: Mit "Star Trek: Discovery" startet am 25. September bei Netflix ein neues Kapitel. Geduld ist trotzdem weiter gefragt: Jede Woche kommt nur eine neue Folge dazu. Fans von Pablo Escobar dürften die dritte Staffel von Narcos deutlich schneller gesehen haben. Alle Folgen stehen direkt am 1. September bereit.

Amazon setzt diesen Monat vor allem auf Fortsetzungen bekannter Serien, etwa für den Zombie-Shocker "Fear the Walking Dead", die am 11. September startet. Wirklich neu ist nur "The Last Tycoon". Die Serie führt die Zuschauer hinter die Kulissen der Hollywood-Studios in den 30er Jahren. Verfügbar ist sie ab dem 15. September.

Neu bei Amazon Prime Video im September 2017

Serien

Family Guy, Staffel 14 - ab 06.09.

Fear the Walking Dead, Staffel 3, Teil 2 - ab 11.09.

Line of Duty, Staffel 4 - ab 01.09.

Supernatural, Staffel 11 - ab 01.09.

The Last Tycoon, Staffel 1 - ab 15.09.

The Missing, Staffel 1 - ab 01.09.

Filme

Allied: Vertraute Fremde - ab 11.09.

Bob, der Streuner - ab 12.09.

Bridget Jones‘ Baby - ab 02.09.

Einfach das Ende der Welt - ab 29.09.

Ich, Daniel Blake - ab 29.09.

Jack Reacher: Kein Weg Zurück - ab 23.09.

Monster Trucks - ab 30.09

Personal Shopper - ab 19.09.

Rings - ab 30.09.

The Danish Girl - ab 19.09.

The Last Witch Hunter - ab 10.09.

Tschick - ab 09.09.

xXx: Die Rückkehr des Xander Cage - ab 30.09.

Für Kinder

Die Arktis-Mission, Staffel 1 - ab 13.09.

Dora the Explorer, Staffel 3 & 4 - ab 30.09.

Kung Fu Panda, Staffel 2 & 3 - ab 30.09

Lost in Oz, Staffel 1 - ab 29.09.

Marinette, Staffel 1 - ab 01.09.

Meine Schmusedecke, Staffel 1 - ab 04.09.

Niko & the Sword of Light, Staffel 1 - ab 22.09.

Paw Patrol, Staffel 2 - ab 30.09.

Team Umizoomi, Staffel 3 - ab 30.09.

Neu bei Netflix im September 2017

Serien



American Vandal, Staffel 1 - ab 15.9

Big Mouth, Staffel 1 - ab 29.9

Bojack Horseman, Staffel 4 - ab 8.9

Chelsea, Staffel 2 - ab 8.9 (Wöchentlich eine neue Folge)

Designated Survivor, Staffel 2 - ab 28.9 (Wöchentlich eine neue Folge)

Fangbone, Staffel 1 - ab 1.9

Fire Chasers, Staffel 1 - ab 8.9 (Doku)

Fuller House, neue Folgen - ab 22.9

Hindafing, Staffel 1 - ab 1.9

Narcos, Staffel 3 - ab 1.9

Star Trek: Discovery, Staffel 1 - ab 25.9 (Wöchentlich eine neue Folge)

The Expanse, Staffel 2 - ab 8.9 White Gold, Staffel 1 - ab 14.9

Filme



After Earth - ab 3.9

Black Mass - ab 17.9

Coco Chanel - ab 13.9

Cowboys & Aliens - ab 2.9

Der weite Weg der Hoffnung - ab 15.9

Ein Chef zum Verlieben - ab 13.9

Fluch der Karibik - ab 1.9

Foo Fighters: Back and Forth - ab 15.9 (Doku)

Inside Deep Throat - ab 2.9 (Doku)

Jackass 3 - ab 30.9

Marc Maron: To Real - ab 5.9 (Stand-Up-Comedy)

Mean Girls - ab 26.9

Milk - ab 2.9

Resurface - ab 1.9 (Doku)

Strong Island - ab 15.9 (Doku)

The Lost Brother - ab 1.9

Unsere Seelen bei Nacht - ab 29.9

Whitney, Can i be me - ab 3,9 (Doku)

Für Kinder