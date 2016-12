Dieses Comeback schlug ein wie eine Bombe: Vor wenigen Wochen brachte Nintendo die 30 Jahre alte NES-Konsole (Nintendo Entertainment System) als kompakte Neuauflage mit 30 Spielen in den Handel, nach kurzer Zeit war sie restlos vergriffen. Viele Retro-Fans sind begeistert, Nintendo kommt mit der Produktion kaum nach. Nach dem Mega-Erfolg scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Nintendo mit weiteren Retro-Konsolen nachlegt - nun sind erste Hinweise auf ein SNES Mini aufgetaucht.

Verschiedenen Medienberichten zufolge ließ sich der Videospielkonzern bereits Anfang Dezember ein Bild des Super-Nintendo-Controllers schützen. Einige Branchenkenner werten den erneuerten Schutz als Zeichen für ein SNES-Comeback. Andere sind dagegen der Meinung, Retro-Gamer sollten sich nicht zu früh freuen.

Controller-Comeback für Nintendo Switch?

Denn vielleicht planen die Japaner einen ganz anderen Coup: Im März erscheint hierzulande die langerwartete Konsole Nintendo Switch, und womöglich kehrt der ikonische Controller als zusätzliches Eingabegerät zurück. Auch das ist nicht unwahrscheinlich. Schon für die aktuelle Konsolen-Generation (Wii U) bietet Nintendo einen umfangreichen Online-Store, über den man viele Gaming-Klassiker ("The Legend of Zelda", "F-Zero") auf der aktuellen Hardware spielen kann. Womöglich wird dieses Angebot mit der nächsten Generation noch weiter ausgebaut - im Duell mit Sonys Playstation 4 und Microsofts Xbox One wäre ein umfangreiches Retro-Argument ein Alleinstellungsmerkmal.

Viele Kult-Games für das SNES

Das SNES (Super Nintendo Entertainment System) erschien 1990 in Japan und kam in Deutschland 1992 auf den Markt. Es ist eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten und verkaufte sich weltweit mehr als 50 Millionen Mal. Für das SNES erschienen viele Titel, die bis heute Kultstatus genießen - darunter "Super Mario World", "Donkey Kong Country", "Super Mario Kart", "Street Fighter II", "The Legend of Zelda: A Link To The Past", "Pilotwings" und "Star Fox".