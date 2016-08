Sonos ist einer der bekanntesten Hersteller von Wlan-Lautsprechern. Die Boxen sehen schick aus, allerdings muss man für diese tief in die Tasche greifen. Das günstigste Modell (Play:1) beginnt bei knapp 200 Euro, das Premium-Modell (Play:5, zweit Generation) kostet satte 490 Euro. Was alle Lautsprecher gemeinsam haben: Musik beziehen sie bevorzugt aus Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music oder Deezer. Bedient werden sie über eine App für Smartphone und Tablet oder direkt vom Rechner aus.

Sonos mit Sprachsteuerung

Demnächst gibt es noch eine weitere Bedienmethode: Wie das US-Unternehmen am Dienstag im Rahmen eines Presse-Events in New York ankündigte, rückt es zukünftig enger mit Amazon zusammen, damit die Boxen über den Amazon-Lautsprecher Echo kontrolliert werden können. Damit wolle der Konzern zur bedeutendsten Sound-Plattform für das vernetzte Zuhause (Smart Home) werden, erklärte Sonos-Manager Patrick Spence.

Durch Sprachbefehle können Nutzer noch bequemer Musik aus dem Internet abrufen. So genügt es, den Wunsch-Titel oder ein Genre zu nennen, anschließend spielt die Musik automatisch ab. Zudem kann man die Lautsprecher per Sprachbefehl pausieren.

Ab Oktober wird Sonos die Funktion in seinem Beta-Programm zur Verfügung stellen, der offizielle Start für alle Kunden ist für Anfang 2017 vorgesehen.

Der Haken: Amazons Echo-Lautsprecher, auf dem der Sprachassistent Alexa läuft, ist bislang in Deutschland noch nicht verfügbar. Gerüchten zufolge arbeitet Amazon aber mit Hochdruck an einem deutschen Release.

Kampf um das Smart Home

Nach anfänglicher Skepsis entwickelte sich Amazons Echo-Lautsprecher in den USA zum Hit, weil er diverse Geräte und Dienste im Smart Home miteinander verzahnt. Sonos-Chef John MacFarlane bezeichnete das Konzept als wegweisend für das Geschäft. Kein Wunder, dass die Konkurrenz auf den Zug aufspringt: Google hat mit "Home" im Rahmen der Entwicklermesse I/O ein ähnliches Produkt vorgestellt, der Google-Lautsprecher soll noch in diesem Jahr erscheinen. Samsung tüftelt in seinen Laboren angeblich ebenfalls an einem Smart-Home-Hub. Apple geht mit seiner HomeKit-Plattform für iOS einen anderen Weg.

Sonos kündigte noch eine weitere Neuigkeit an: Erstmals können die Lautsprecher direkt über die App des Streaminganbieters Spotify gesteuert werden. Bislang konnte man die Geräte nur über die eigene App bedienen.