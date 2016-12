Ob Netflix, Amazon Prime Video oder Maxdome: Stiftung Warentest will keinem der großen Streaming-Anbieter eine "gute" Leistung bescheinigen. Die neun aktuell getesteten Dienste waren allesamt höchstens "befriedigend", bei dreien reichte es sogar nur für ein "ausreichendes" Ergebnis. Die Kunden sollte das aber trotzdem nicht abschrecken - solange sie die richtigen Erwartungen haben.

Denn Warentest hat strenge Kriterien angelegt. Die Film- und Serienauswahl sollte aktuell sein, aber auch Klassiker bieten. Dazu mussten Bild- und Ton-Qualität überzeugen. Die Dienste sollten auf einer Vielzahl von Plattformen laufen und dort gut bedienbar sein, Untertitel, O-Ton und idealerweise einen Offline-Modus bieten. Und zu guter Letzt mussten die Verträge und der Umgang mit den Nutzerdaten stimmen - ein Bereich, in dem keiner der Dienste gut abschnitt.

+++ Welche Streaming-Box die beste ist, erfahren Sie in diesem Artikel +++

So prüfte Warentest

Um das verfügbare Video-Angebot zu testen, legte Warentest einen Katalog aus 40 Serien und 160 nach Kategorien sortierten Filmen an und prüfte, ob und in welcher Form die Streaming-Dienste diese im Repertoire hatten. Dabei wurde unterschieden, ob die Videos Teil eines Abo-Angebotes waren oder einzeln geliehen werden konnten.



Im Test unterschied Warentest reine Abodienste wie Netflix (zwei Dienste) von reinen Leih-Diensten wie iTunes (fünf Dienste). Außerdem traten mit Maxdome und Amazon Prime Video zwei Dienste an, die sowohl Leih-Videos als auch eine Flatrate mit Abo im Programm haben. Wurden Videos nur zum Kauf angeboten, wurden sie nicht gezählt.

Testsieger: Maxdome

Das beste Gesamtpaket bietet laut Stiftung Warentest Maxdome. Besonders bei Bild und Ton konnte der Anbieter überzeugen, die Auswahl ist immerhin die zweitbeste im Test. Die Bedienung am Tablet und Smart TV findet Warentest unterdurchschnittlich, nur am PC ließ sich Maxdome gut nutzen. Das reicht trotzdem mit einer Gesamtnote "befriedigend" (2,8) für den Testsieg. Monatlicher Preis: ab 7,99 Euro.

Wegen AGB auf Platz 2: Amazon Prime Video

Eigentlich wäre Amazon Prime Video der beste Dienst im Test gewesen, wegen "deutlichen" Mängeln in der AGB entschied sich Warentest aber für eine Abwertung. Dabei hatte Prime Video die beste Auswahl im Test, mehr Flatrate-Filme und Serien bot keiner. Auch bei den Leihfilmen war Amazon ganz vorne. Zudem konnte der Dienst auch bei Bild und Ton punkten und lief auf allen getesteten Plattformen zumindest ordentlich. Die Gesamtnote nach Abwertung: "Befriedigend" (3,0). Im Test nicht berücksichtigt: Amazon Prime umfasst mit Liefervorteilen und einem Musik-Abo deutlich mehr als den reinen Videodienst. Der Preis für das Jahresabo liegt bei 49 Euro, was 4,08 Euro im Monat entspricht.

Der beste reine Leihdienst: Videoload

Wer keine Flatrate braucht, sondern nur ab und zu leiht, bekommt bei Videoload das beste Angebot, bescheinigt Warentest. Aber nur, wenn man ausschließlich Filme schauen möchte oder bereit ist, Serien zu kaufen. Zum Leihen gab es keine der gesuchten Serien, eine Flatrate gibt es nicht. Damit war das Repertoire eher mäßig. Bild und Ton waren nur ordentlich, die Vielseitigkeit ebenfalls. Die Gesamtnote: "Befriedigend" (3,2). Weil es sich um ein reines Leih-Angebot handelt, entfallen beim zur Telekom gehörenden Videoload die monatlichen Gebühren. Einen Film zu leihen, kostet zwischen 1,99 Euro und 4,99 Euro.

Abodienst für Serienfans: Netflix

Bei den reinen Abo-Diensten schnitt Netflix am besten ab. Der Streaming-Dienst hatte mit 24 von 40 Serien auch das beste Serien-Angebot im Test. Bei den Filmen sah es allerdings recht düster aus: Aktuelle Filme gab es fast gar nicht, bei den Klassikern war nicht mal ein Drittel vorhanden. Bild- und Tonqualität kamen gut an, auch die Nutzung auf Smart-TV und Tablet war gut, auf dem PC immerhin in Ordnung. Zudem hatte Netflix gemeinsam mit Maxdome das beste Angebot an O-Ton und Untertiteln und kann seit Kurzem mit einem Offline-Modus auffahren. Das reichte für eine "befriedigende" Wertung von 3,2 - trotz des miesen Film-Repertoires. Der Preis: ab 7,99 Euro im Monat.



Den vollständigen Test finden Sie gegen Gebühr unter https://www.test.de/online-videotheken.