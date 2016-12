Halb so groß wie eine Schrankwand, ultrascharf und am besten krumm: So sieht derzeit ein topmoderner Fernseher aus. In der kommenden Woche stellt die Technikbranche auf der Hightech-Messe CES ("Consumer Electronics Show") im Spielerparadies Las Vegas ihre coolsten Gadgets vor - und die neusten Fernseher werden wieder einmal alle Blicke auf sich ziehen. Was Samsung, LG und Co. genau zeigen werden, ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Doch ein paar Trends zeichnen sich ab. Wir sagen, was im kommenden Jahr in deutschen Wohnzimmern stehen wird.

4K für alle: Es wird scharf

Lange war Full-HD (1080p) das Maß aller Dinge, seit ein paar Jahren werden nun viermal so viele Pixel auf einen Bildschirm gequetscht. 4K (auch als Ultra-HD bekannt) ist der aktuelle Bildstandard. Zwar werden Full-HD-Fernseher nicht gänzlich von der Bildfläche verschwinden, doch spätestens in der Mittelklasse mit Preisen ab 400 Euro aufwärts wird man sie mit der Lupe suchen müssen. Dafür gibt es mehrere Gründe: UHD-Fernseher sind in der Fertigung nicht viel teurer, und immer mehr Filme und Serien werden in der ultrahohen Auflösung angeboten. Im kommenden Jahr wird der neue TV-Standard definitiv salonfähig.

Fernseher-Test: TVs bei Stiftung Warentest: Der Teuerste hat das schlechteste Bild Fullscreen

HDR: Mehr Licht

Wenn beinahe alle Fernseher UHD-Auflösung haben, benötigen die Hersteller etwas Neues, um ihre Premiumgeräte an den Mann zu kriegen. Die größte Hoffnung liegt auf dem Bildstandard HDR: Die Abkürzung steht für High Dynamic Range. Vereinfacht ausgedrückt stellen Fernseher durch die Technologie einen überdurchschnittlich hohen Kontrast und ein breiteres Farbspektrum dar. Dadurch wirken Filme natürlicher und in besonders dunklen oder hellen Bereichen sind mehr Details sichtbar. Das große Aber: Derzeit ist die Auswahl an entsprechenden Filmen und Serien noch überschaubar, doch das Angebot wächst rasant.

OLED und QLED: Frontalangriff auf LG

Die OLED-Bildtechnologie hat in den vergangenen Jahren enorme Sprünge gemacht. Im Vergleich zu herkömmlichen Fernsehern benötigen OLEDs keine Hintergrundbeleuchtung. Die Geräte können deshalb dünner und leichter gebaut werden, außerdem erzeugen sie ein tiefes, satteres Schwarz. Vorangetrieben wird die Technik von LG, aber auch Sony und Philips setzen mittlerweile auf OLED.

Marktführer Samsung muss sich deshalb etwas einfallen lassen - und könnte mit sogenannten QLED-Fernsehern kontern. Das steht für "Quantum Dot Light Emitting Diodes" und ist quasi eine Weiterentwicklung von OLED. Die Technik soll bei besserem Bild stromsparender, die Displays zudem günstiger zu fertigen sein. Wie sich die Technik am Ende gegen die bereits bestehenden OLEDs schlägt, wird sich zeigen.

IFA 2016: Die China-Fernseher kommen - und sie sind richtig gut Fullscreen

3D ist tot - folgt nun die Kurve?

Trotz aller Bemühungen seitens der Industrie setzt sich 3D abseits des Kinos nicht durch. Samsung und LG haben die Technik aus ihren Flaggschiff-Geräten gestrichen, auch andere Hersteller legen kaum noch Wert darauf. Doch wie sieht es eigentlich bei Curved-TVs aus, also Fernsehern mit gekrümmten Bildschirmen? Vor allem Samsung bewirbt diese exzessiv, auch wenn ein konkreter Nutzen fraglich ist.



Das US-Technikportal "Cnet" fragt sich deshalb: Wird die Kurve noch ein weiteres Jahr überstehen? Denn außer Samsung scheinen nahezu alle Hersteller das Experiment eingestellt zu haben. Wir meinen: 2017 wird es definitiv noch Curved-Fernseher geben, immerhin zeigte Samsung erst vor wenigen Tagen einen neuen gekrümmten UHD-Blu-ray-Player. Doch 2018 ist vermutlich schon der nächste Trend da - etwa ein Fernseher zum Zusammenrollen.

Die China-Fernseher kommen

"Made in China", das stand früher für Ramsch von Billig-Klitschen aus Fernost. Dieses Image hat sich längst gewandelt: Der chinesische Hersteller Huawei beweist seit Jahren, dass auch außerhalb des Silicon Valleys und Südkoreas beeindruckende Smartphones entwickelt werden. Nun wollen Unternehmen wie Hisense, LeEco und TCL im TV-Segment zeigen, dass High-Tech auch für den schmalen Geldbeutel möglich ist. Ob sie am Ende wirklich mit den Großen der Branche mithalten können, wird sich zeigen - zumindest im günstigeren Einsteigersegment dürften sie Marktanteile erkämpfen.