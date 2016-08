Seit Monaten ist die IFA ausgebucht. Dieses Jahr sind noch mehr Aussteller dabei. Auf mehr als 150 000 Quadratmetern buhlen hochauflösende Fernseher, superschlanke Noteboot und digitale Gadgets um die Aufmerksamkeit der Besucher. Vieles dreht sich bei der IFA in diesem Jahr um vernetzte Haushaltsgeräte, die das Leben erleichtern sollen. Zum Beispiel Waschmaschinen mit zusätzlicher Klappe zum Nachlegen von Wäsche. Eines der großen Themen ist außerdem die virtuelle Realität. Neue Headsets, Brillen oder Kameras entführen den Nutzer in virtuelle Welten. O-TON Nico Kaartinen, «MEDISANA Space Technologies GmbH» «Es passt wirklich optimal zusammen, weil wirklich die Massage, da geht man in einen Entspannungszustand und wenn man sich dann an einen anderen Ort wie zum Beispiel einen Strand oder Wasserfall oder ähnliches portieren kann, und wirklich drei, vier, fünf Minuten mal entspannt, dann passt das optimal zusammen, wenn man die miteinander kombiniert» Die Möglichkeiten der Bildauswahl sind künftig wohl nahezu unbegrenzt. Vorstellbar ist, dass die VR-Brille selbst aufgenommene Szenen vom letzten Standurlaub abspielt. Außerdem könnte der Massagestuhl dem Nutzer auch Tipps geben, in welcher virtuellen Umgebung er sich heute am besten entspannen könnte. Aber noch ist das Zukunftsmusik. Was technisch jetzt schon alles möglich ist, können sich interessierte Besucher von Freitag an noch bis 7. September anschauen.