Ist Ihnen auch schon mal ein Aufladekabel gebrochen? So weit müssen Sie es gar nicht erst kommen lassen. Stärken Sie den Anschluss einfach mit einer Feder aus dem Kugelschreiber. Die sind günstig und lassen sich ganz einfach um das Kabel wickeln. So wird das Kabel nicht so schnell gebogen und damit porös. Und das spart Geld und Nerven!