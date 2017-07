Martin Schulz: Gericht verbietet umstrittenen Fake-Tweet der Jungen Union Bayern

Die Junge Union Bayern muss einen frei erfundenen Tweet von SPD-Chef Martin Schulz löschen. Das hat das Landgericht Hamburg entschieden, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Demnach droht der Jungen Union ansonsten ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Antragsteller war dem Gerichtssprecher zufolge Parteichef Martin Schulz persönlich.

Am 10. Juli hatte die Junge Union in Bayern den ausgedachten Tweet auf ihrer Facebook-Seite gemeinsam mit einer echten Nachricht des SPD-Kanzlerkandidaten veröffentlicht. Darin sagte Schulz, dass er mit den politischen Fürsprechern der Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg nach der Bundestagswahl regieren wolle. Aus einer tatsächlich getroffenen Aussage von Schulz, wie "Die Gewalttäter müssen zur Verantwortung gezogen werden.", wurde plötzlich: "Wir empfinden Linksextremismus als aufgebauschtes Problem. Deshalb wollen wir mit deren politischen Fürsprechern ab September in Deutschland regieren." Offenbar hat die Junge Union Bayern in dem falschen Tweet zum Ausdruck bringen wollen, was sie zwischen Schulz' Zeilen gelesen hat.

Martin Schulz hat plötzlich zwei Twitter-Accounts?



Wer genau hingesehen hat, erkannte auch: Der falsche Tweet wurde vom Twitter-Account "@therealMartinSchulz" abgesetzt - diesen Nutzer gab es aber nicht. Darüber hinaus waren die Zeitstempel der beiden Postings identisch. In der Kommentarspalte macht sich nun der Vorwurf von "Fake News" breit, also der gezielten Verbreitung von falschen Nachrichten.

"Es ist skandalös, dass CDU und CSU eine solche Entgleisung geduldet haben, und ich bin froh, dass nun so entschieden wurde", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil dem "Spiegel". Seine Partei wolle "einen harten, aber fairen Wahlkampf führen; darin haben Verleumdungen und Fake-News jeglicher Art nichts zu suchen".

Gegenüber dem stern verteidigte die Junge Union Bayern damals das Posting. "Das Posting von @therealMartinSchulz ist ausreichend gekennzeichnet", sagte ein Pressereferent der Jungen Union. Mit dieser umstrittenen Aktion wolle man darauf aufmerksam machen, dass Schulz eine Rot-Rot-Grüne (also SPD, Linke und Grünen) Koalition anstrebe, "diese Bünde die G20-Krawalle aber unterstützen bzw. sich nicht genug von ihnen abgrenzen.", hieß es weiter.