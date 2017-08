Fünf Milliarden Dollar Schulden - ist Netflix zum Wachsen verdammt?

Netflix - das ist auf den ersten Blick eine lupenreine Hollywood-Erfolgsgeschichte. Der Streaming-Gigant hat nach eigenen Angaben weltweit 104 Millionen Abonnenten, Tendenz steigend. Allein in den letzen fünf Jahren konnte die Zahl der zahlenden Kunden vervierfacht werden. Das Unternehmen wandelte sich vom DVD-Verleiher zum Tech-Unternehmen und Produktionsstudio. Gemeinsam mit Amazon Prime thront das von CEO Reed Hastings und Ted Sarandos gegründete Unternehmen ganz oben auf dem hart umkämpften Streaming-Thron. Der Umsatz betrug in den letzten beiden Quartalen je mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar.

Netflix-Serien und -Dokumentationen wie "House of Cards", "Bloodline", "El Chapo" oder "Making a Murderer" kommen bei Publikum, Kritikern und Preis-Jurys gleichermaßen gut an, zuletzt konnten auch etablierte Hollywoodstars wie Brad Pitt oder Adam Sandler für Eigenproduktionen gewonnen werden.

Teure Eigenproduktionen, hohe Lizenzgebühren

Aber: Die schöne Welt hat auch Dellen. Wie die "LA Times" berichtet, sitzt Netflix auf einem gigantischen Schuldenberg von 4,8 Milliarden Dollar. Hinzu kommen weitere 15,7 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten für Streaming-Verpflichtungen für nicht-eigene Inhalte - etwa Lizenzgebühren mit Filmverleihern. Viele Netflix Inhalte - auch solche, die als "Netflix-Original" gekennzeichnet sind, stammen dem Bericht nach von Fremdanbietern.

Ein Teufelskreis: Um dem finanziellen Genickbruch zu entgehen, müsse das Unternehmen um jeden Preis immer mehr Abonnenten gewinnen, heißt es in dem "LA-Times"-Bericht. Diese sollen mit attraktiven Eigenproduktionen gelockt werden, die aber wiederum sehr teuer sind - ein Brad Pitt hat eben seinen Preis. Und die Konkurrenz ist auch nicht untätig. Allen voran Amazon Prime, die im Gegensatz zu Netflix die gigantischen Einnahmen aus dem E-Commerce-Segment im Rücken haben.



In Asien hat Netflix noch Startprobleme

Das Problem: Der amerikanische Heimatmarkt nähert sich einer Sättigung an, Europa ist ebenfalls begrenzt. Also muss Netflix weltweit wachsen. Der Milliardenmarkt China ist dem Streaming-Dienstleister wegen regulatorischer Probleme allerdings verschlossen, also konzentriert man sich auf den Rest von Asien. Reed Hastings räumte allerdings ein, dass man in Ländern wie Indien oder Japan noch eine Menge lernen müsse. Ähnlich wie in Europa, wird man dem Publikum auch in diesen Ländern speziell zugeschnittene Exklusiv-Formate präsentieren müssen, um punkten zu können. Das Unternehmen ist also zum Wachsen und zum Geldausgeben gleichermaßen verdammt. Das mutet wie eine gigantische Wette an.

Und was sagt Netflix? Die Kalifornier geben sich gelassen. In einem Statement, das als Reaktion auf den Artikel der "LA Times" herausgegeben wurde, verweist das Unternehmen darauf, dass die 15,7 Millionen Dollar Verbindlichkeiten auch als zukünftige Ausgaben geplant seien und im Laufe der Jahre verrechnet würden. Außerdem verweist Netflix auf seinen Börsenwert, der mit 75 Milliarden US-Dollar deutlich höher als der Schuldenberg sei.



Trotzdem gab sich das Unternehmen zuletzt sparsam, stellte einige teure Eigenproduktionen wegen zu geringer Erfolgsaussichten ein: