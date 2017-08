Für ein noch intensiveres Serienerlebnis - Netflix verkauft Cannabis

Der Streaminganbieter Netflix hat nicht mehr nur Serien, sondern auch das passende Gras dazu im Angebot. Damit soll die Wirkung des Serienerlebnisses verstärkt werden. Die zehn verschiedenen Sorten unterstreichen nach Netflix-Angaben beabsichtigte Emotionen wie Freude, Spannung oder Trauer.

Marihuana wird grob in zwei Sorten gegliedert: Während Indica eher beruhigend wirkt und träge machen kann, regt Sativa zum aktiven Nachdenken an.

So hieß es in einem Statement von Netflix: "Jede Sorte versucht, die Stimmung zu berücksichtigen. Alberne Shows wurden beispielsweise mit mehr Indica-Anteilen bedacht, während Drama-Komödien Sativa-dominant sind, um eindrücklichere Szenen besser zu untermauern."

"Netflix and chill"

Wie ein passender Wein zu bestimmtem Essen gehört, soll auch die Marihuana-Sorte "Banana Stand Kush“ zur Serie "Arrested Development" passen, "Poussey Riot" sei bei "Orange is the New Black" empfehlenswert, "Camp Firewood" passe hingegen zur Serie "Wet Hot American Summer" und "Moon 13" zu "Mystery Science Theater 3000". Aber vor allem wurde die Aktion zum Start (25. August) von Comedy-Serie "Disjointed" ins Leben gerufen. In der Serie leitet Marihuana-Aktivistin Ruth Whitefeather Feldman (Kathy Bates) eine Ausgabestelle für Cannabis und rät ihren treuen Patienten, sich zurückzulehnen und das Leben zu genießen.

Ein PR-Gag mit Wirkung

Die spezielle Netflix-Kollektion ist allerdings nicht in Deutschland, sondern war in den USA verfügbar. Und das auch nur mit einer "Medical-Marijuana-Card" in Los Angeles vom 25. bis 27. August. Netflix tat sich dafür mit den "Alternative Herbal Health Services" zusammen und produzierte die bunten Kräuter-Dosen für ein Event. Da Cannabis in den wenigsten Ländern legal ist, handelt es sich vielmehr um einen PR-Gag als um ein ernstzunehmendes Angebot. Die Werbung um eigenproduzierte Serien dürfte allerdings aufgehen.