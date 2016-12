Nach der Todesfahrt eines Lastwagens auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gab es über die sozialen Netzwerke auch viele Hinweise aus der Bevölkerung. Es wurden Videos und Bilder geteilt, Vermutungen aufgestellt und Gerüchte in die Welt gesetzt., obwohl die Berliner Polizei an die Bürger appelliert hatte, sich mit Mutmaßungen über den Vorfall und die mutmaßlichen Täter zurückzuhalten: "Bitte helfen Sie uns. Bleiben Sie zu Hause und verbreiten Sie keine Gerüchte."

Ebenso forderten sie dazu auf, die Privatsphäre der Opfer zu wahren: "Bitte verbreiten Sie keine Videos vom Ereignisort im Netz. So schützen Sie die Privatsphäre der Opfer und ihrer Angehörigen."

Katzen gegen Fehlinformationen

Um die Polizei zu unterstützen und Spekulationen und Fehlinformationen einzudämmen, posteten viele User in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #KatzenstattSpekulationen Katzenbilder.

Die Idee dazu ist nicht neu und wurde bereits bei den Anti-Terror-Einsätzen 2015 in Brüssel verbreitet. Auch damals hatte die Polizei dazu aufgerufen, keine Fotos, Videos und vermeintliche Informationen öffentlich zu posten. Die Brüsseler starteten daraufhin unter dem Hashtag #BrusselsLockdown eine Katzenmission. Von süßen Kätzchen gegen die Terrorangst bis zu Hover-Katzen im Einsatz gegen den Terror war alles dabei.

Auch die Polizei sprang damals auf den Katzen-Trend auf und bedankte sich mit dem Bild eines vollen Futternapfs bei den "Katzen, die ihnen letzte Nacht geholfen hätten".

