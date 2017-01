Online-Supermärkte im Test: Amazon schlägt Rewe und Co. um Längen

Alles wird mittlerweile im Netz gekauft, von den neuen Schuhen bis zum Rasenmäher. Nur bei Lebensmitteln bevorzugen die meisten nach wie vor den Gang in den Supermarkt. Dabei liefern längst viele Dienste nach Hause. Die Technik-Zeitschrift "Chip" hat nun Online-Supermärkte dem Test unterzogen - und mit Amazon einen erschreckend klaren Sieger gefunden.

Für den Test bestellte man bei sechs großen Lebensmittel-Shops, etwa bei Rewe und Bringmeister. Bestellt wurde ein fester Warenkorb, von Gemüse bis zu Getränken und Chips. Um auch die Lieferung beurteilen zu können, wurde sowohl an eine Stadtadresse als auch in eine ländliche Gegend bestellt. Allerdings nur in und um München. Bewertet wurde die Qualität des Essens, die Kosten der Bestellung, die Dauer der Lieferung sowie Bestellvorgang und Service.

Prime Now ist ganz weit vorne

Klarer Testsieger ist Versandriese Amazon, den wohl die wenigsten als Supermarkt im Kopf haben. Seit dem letzten Test hat sich Amazon mächtig gemausert, damals reichte es nach Angaben von Chip nur für einen hinteren Platz. Nun erreicht Amazon sagenhafte 96,1 von 100 möglichen Punkten. Bei Preis, Qualität und Lieferung gab es glatt die volle Punktzahl. Das ist vor allem bei den Kosten beeindruckend: Hier kam kein anderer Anbieter auch nur über 75 Punkte. Amazon war häufig sogar günstiger als der Vergleichs-Supermarkt. Beim Bestellvorgang und Service sieht es für Amazon aber schlechter aus. Fast ein Fünftel der Produkte gab es nicht. Dass außerdem ausgerechnet das größte Online-Kaufhaus der Welt seinen Sofortdienst Prime Now nicht über den Browser sondern nur per App anbietet, kostete die entscheidenden Punkte.

Wer nun aber sofort bei Amazon loslegen will, sollte sich aber nicht zu früh freuen: Prime Now gibt es bis jetzt nur in München und Berlin.

Auf den Plätzen folgen Bringmeister, Rewe und Allyouneed, die alle eine Wertung um 75 Punkte erhielten. Jedes der Angebote konnte in einem eigenen Bereich glänzen: Bringmeister war etwa bei der Lieferzeit knapp an der Höchstpunktzahl, Rewe beim Bestellvorgang. Allyouneed hatte nach Amazon die besten Preise im Test.

Keine Empfehlung für Lebensmittel.de

Weit abgeschlagen ist dagegen Lebensmittel.de. Während die übrigen Bereiche schon nur mittelprächtig getestet wurden, fiel die Note im Punkt Lieferzeit schlicht miserabel aus.