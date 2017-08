Apple Music zeigt erste Folge von "Carpool Karaoke"

Bislang kutschierte James Corden die singenden Stars in seinem Auto durch die Gegend. Das "Carpool Karaoke" ist Teil seiner "The Late Late Show" im US-Fernsehen. Bis jetzt. Denn seit Dienstag läuft das beliebte Format auch auf dem Streamingdienst Apple Music. Wenn auch in etwas abgewandelter Form.



Denn der Moderator wird nicht in jeder der insgesamt 16 Folgen mit dabei sein. Zwar nimmt in der ersten Episode noch Hollywoodstar Will Smith neben ihm Platz doch in einer anderen Folge sitzt er hinter Alicia Keys und John Legend nur auf dem Rücksitz. Ein anderes Mal fährt gar Metallica-Sänger James Hetfield das Auto, während der Rest der Band auf dem Rücksitz hockt und neben ihm als Beifahrer der Comedian Billy Eichner.



Carpool Karaoke spielt nicht nur im Auto

Und noch etwas unterscheidet das Format vom Original. Denn nicht immer spielt sich alles nur im Auto ab. Und so kommt es, dass Metallica "Enter Sandman" in einem Supermarkt performen, Alicia Keys und John Legend mit "Ordinary People" Menschen in einem Waschsalon überraschen und Will Smith und James Corden zwischendurch auf einen Hubschrauber umsteigen.







Übrigens sind nicht nur Sänger am Start, sondern auch bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen oder Sport. So setzen sich einmal auch die Schauspielerinnen Maisie Williams und Sophie Turner aus der Serie Game of Thrones hinters Steuer. Und auch US-Basketballer LeBron James wird gemeinsam mit James Corden trällern.







Carpool Karaoke weiter Teil der "Late Late Show"

Weitere prominente Paarungen sind unter anderem Miley, Noah, Billy Ray und die ganze Familie Cyrus; Shakira und Trevor Noah; Queen Latifah und Jada Pinkett Smith oder Taraji P. Henson.



Zwar ist die Serie in Deutschland nur auf Englisch erhältlich, aber man kann sich deutsche Untertitel anzeigen lassen. Die Folgen werden Apple Music Abonnenten immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zur Verfügung gestellt. Die ersten Minuten der ersten Folge sind auch bei YouTube erhältlich. Trotzdem wird das beliebte "Carpool Karaoke" auch weiterhin Teil der "The Late Late Show" mit James Corden sein, die Montag bis Freitag auf CBS Television Network ausgestrahlt wird.