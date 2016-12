Apple-Geräte sind nach wie vor heiß begehrt. Erst vor kurzem zeigte eine Studie, dass iPhone 7, iPad und Co. in den USA die begehrtesten Weihnachtsgeschenke sind. Kein Wunder also, dass die schicken Geräten auch bei denen Begehrlichkeiten wecken, die sie sich nicht leisten können - und dann lieber auf dem Schwarzmarkt zugreifen. Das wollten sich nun auch einige Kriminelle in den USA zunutze machen. Und sie gingen dabei besonders dreist vor.

Eine von der Polizei San Francisco veröffentlichte Videoaufnahme zeigt, wie die Räuber in aller Seelenruhe in das Geschäft spazieren. Dann geht alles ganz schnell: Einmal in Position beginnen die drei Täter ganz einfach damit, sämtliche iPhones, Apple Watches und iPads von drei Aufstelltischen abzuräumen - und rennen anschließend schon wieder aus dem Laden. Keine zwölf Sekunden vergehen zwischen Betreten des Ladens und der Flucht.

Polizei tappt im Dunkeln

Die Tat ereignete sich bereits am 25. November. In der Zwischenzeit wurde der Apple Store allerdings noch einmal Opfer derselben Masche: Am 29. November wurde der Laden genauso ausgeräumt, dieses Mal aber von vier Tätern. Die Polizei hat letzte Woche beide Überwachungsvideos veröffentlicht, um Hinweise auf die Täter zu erhalten. Ob es dieselben waren, ist allerdings nicht bekannt. Die Beamten tappen in Bezug auf beide Taten noch völlig im Dunkeln, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Tech-Seite "Cnet".

Nur mit der Beute werden die dreisten Räuber wohl wenig anfangen können. Schon seit Längerem läuft auf den Ausstellungsgeräten eine eigene Software, die etwa verbietet, ein Passwort oder einen Unlock-Pin zu setzen. So sollen vor allem Spaßvögel davon abgehalten werden, im Laden Unfug zu treiben. Auch gestohlene Geräte sind so nicht vollwertig nutzbar.





Beute ist eigentlich wertlos

Seit einigen Monaten geht der Konzern aber noch weiter: Verlieren iPhone und Co. zu lange den Kontakt zum Apple-Store-Wlan, werden sie automatisch unbrauchbar. Das berichtete das Apple-Portal "9to5mac" vor zwei Monaten. Früher musste Apple das noch mit dem "Find my iPhone"-Feature manuell für jedes Gerät erledigen. Die Folge ist die Gleiche: Die Geräte lassen sich nur noch als Deko-Gegenstand oder Ersatzteillager nutzen. Oder um Leute bei Ebay abzuzocken.

Schlauer war da ein Dieb aus New York: Er verkleidete sich einfach als Apple-Mitarbeiter und latschte mit 19 iPhones aus dem Laden, originalverpackten allerdings.