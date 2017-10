"Babylon Berlin": Hier können Sie die teuerste deutsche Serie für unter 2 Euro sehen

"Babylon Berlin" startet erst an diesem Freitag - doch schon jetzt kommt man an der gemeinsam von Sky und der ARD produzierten Fernsehserie kaum vorbei. Mit Produktionskosten von 40 Millionen Euro gilt es als die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Für Drehbuch und Regie waren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries verantwortlich. Im Zentrum der Handlung steht ein Kriminalfall, viel spannender ist für die Zuschauer aber das Sittengemälde, das vom Berlin der 20er Jahre gezeichnet wird.

Acht Wochen Doppelfolgen

Ab Freitag, 13. Oktober, startet " Babylon Berlin" zunächst exklusiv auf Sky 1. Ein Novum für den PayTV-Sender, sonst starten Serien lediglich auf dem Untersender Sky Atlantic. Der Hintergrund: Sky 1 empfangen alle Abonnenten, den Spartenkanal Atlantic aber nur Kunden, die ein Entertainment-Paket gebucht haben.



TV-Serie: Schöne Frauen, fiese Gauner, wilde Partys - so ist "Babylon Berlin" Fullscreen

Parallel werden die Folgen auf Sky Go und Sky On Demand zu sehen sein. Die 16 Episoden werden immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt, acht Wochen lang. Parallel zur linearen Ausstrahlung wird es zusätzlich eine Online-Vorschau der nächsten beiden Folgen geben. Sprich: Neben der regulär ausgestrahlten Episode 1 und 2 wird es auch noch die Folgen drei und vier zum Abruf geben. Das Staffelfinale ist online deshalb schon am 24. November und nicht erst am 1. Dezember zu sehen, bestätigt Sky. Erst 2018 wird die Serie in der ARD zu sehen sein, in den USA zeigt sie Netflix.

Sky Ticket für unter 2 Euro

Wer kein aktives Sky-Abonnement hat und "Babylon Berlin" sehen möchte, kommt an der Streaming-Plattform Sky Ticket nicht vorbei. Den Streamingdienst gibt es auf zahlreichen Smart TVs (Samsung, LG), Windows 10, Tablets, Smartphones, dem Apple TV 4 oder 4K, auf der Playstation 3 und Playstation 4 sowie der Sky TV Box. Zusätzlich werden alle gängigen Browser unterstützt.

Der erste Monat und der folgende kosten derzeit jeweils einen Euro, danach werden 9,99 Euro pro Monat fällig, sofern man nicht rechtzeitig kündigt. Das bedeutet: Wer am Freitag ein Abonnement abschließt, zahlt anteilig für den Oktober und einen Euro für den November - die gesamte Staffel "Babylon Berlin" sieht man somit für 1,64 Euro. Mit dem Lockangebot versucht Sky, möglichst viele Zuschauer zu gewinnen. "Babylon Berlin" ist ein Prestigeprojekt, dementsprechend hoch sind die Erwartungen.