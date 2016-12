Es ist eine langjährige Weihnachtstradition: Beim Wichteln, im Norden auch Julklapp genannt, beschenkt man sich gegenseitig kurz vor Weihnachten mit kleinen Präsenten. Das Besondere: Jeder zieht einen geheimen Partner, den er dann beschenken muss. So weiß keiner, von wem er etwas bekommen wird. In Amerika heißt das Äquivalent "Secret Santa". Und in der Online-Community Reddit hat eine Frau den Jackpot gezogen.

Reddit-Nutzerin Aerrix war anfangs ziemlich überrascht, als das Paket bei ihr eintraf. Zum einen, weil es schon einen Tag nach der Aktion bei ihr landete, zum anderen, weil es deutlich größer ausfiel als erwartet. Die wirkliche Überraschung folgte aber, als sie es dann öffnete.

Ein ganz persönliches Geschenk

Der große Karton war prall gefüllt mit in Bläschenfolie eingewickelten Geschenken. Und die hatten es wirklich in sich. Ganz oben war ein Foto von niemand Geringerem als Microsoft-Gründer Bill Gates mit Weihnachtsmütze und daneben lag ein Brief an sie. In dem Schreiben tat er sein Beileid kund, dass Aerrix im Jahr zuvor von ihrem Secret Santa nicht beschenkt worden war. Er wolle es wieder gut machen und habe in ihrem Namen ein wenig Geld für eine Stiftung gespendet. Aber natürlich gab es auch für sie persönlich noch eine Kleinigkeit.

Und tatsächlich: Das Paket war prall gefüllt mit Geschenken für die junge Frau. Aber nicht mit irgendwelchen. Gates oder seine Helfer hatten wohl intensiv ihr Reddit-Profil durchgesehen und passende Präsente ausgesucht. Etwa Socken (auch für ihre Katze) mit Motiven ihrer Lieblings-Spieleserie "Zelda", eine dazu passende Zelda-Decke, ein Kochbuch aus ihrer Heimat Louisiana samt Widmung, eine Xbox One mit mehreren Controllern und Spielen sowie drei von Bills Lieblingsfilmen für die langen Winternächte.

Erinnerungsfoto mit Bill

Als letztes Andenken hatte er sich noch etwas Besonderes ausgedacht. Weil er ja schlecht ein Bild mit der glücklichen Beschenkten machen konnte, photoshoppte er sich schlicht in ein Foto, dass Aerrix mit ihrem Ehemann zeigte. Den Rahmen zierten zwei Zelda-Figuren aus Bügelperlen - ebenfalls eines von Aerrix Lieblingshobbys. Den vollen Paketinhalt finden Sie in der Fotostrecke.

Die junge Frau ist übrigens nicht die erste, die von Bill Gates reich beschenkt wurde. Der Microsoft-Gründer ist häufiger auf Reddit aktiv, auch beim Secret Santa nimmt er seit mehreren Jahren begeistert teil. Sehr zur Begeisterung der beschenkten Nutzer.