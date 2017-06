Sonnenanbeter auf vier Pfoten

Wir wissen ja nicht, wie bei Ihnen das Wetter heute so ist, aber in Hamburg können wir ein bisschen digitalen Sonnenschein vertragen – es ist grau draußen. Nicht-Hamburger werden jetzt behaupten, dass das Wetter in Hamburg doch sowieso immer schlecht sei, aber die haben einfach keine Ahnung. Gestern Abend zum Beispiel hatten wir den grandiosesten Sonnenuntergang in ganz Deutschland. Sei's drum.

Auf der Suche nach Sonne sind wir über ein paar Bilder gestolpert, die unsere Sehnsucht nach Licht bestätigen – aus tierischer Sicht. Katzen beten die Sonne nämlich ebenso an wie wir. Während wir am liebsten draußen sein wollen, begnügen sie sich allerdings auch mit einem Lichtfleck in der Wohnung. Aber den feiern sie richtig, wie die folgenden Bilder zeigen.









이건 울 도리를 이길 고양이가 없다고 자부한다#탐라배_편해보이는_고양이_대결 pic.twitter.com/ozMG1MprqX — 도리 (@dori_love__) 23. März 2016













Am Wetter hat die Sammlung nichts geändert, im Gegenteil, jetzt sieht es so aus, als würd's gleich regnen. Schönen Tag noch.