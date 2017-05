Diese fünf absurden Produkte kann man tatsächlich auf Amazon kaufen

Das Internet ist voll von Kuriositäten. Davor ist auch Branchengigant Amazon nicht gefeit. Absurde Produkte ziehen dort regelmäßig den Spott der Online-Community auf sich. Beispiel gefällig? Dieser Fernmeldepanzer, für Kinder ab 36 Monaten, sorgt dafür, dass Kinder per Elektromotor durch den Garten rollen. Der Gesichtsausdruck des Jungen lässt jedoch Zweifel daran aufkommen, dass die 285 Euro gut investiert sind. Ein weiteres Must-have ist die "Akasha Säule". Laut Beschreibung dient sie der Harmonisierung der Umgebung und dem Schutz vor Chemtrails. Sie wandelt demnach negative Energie um und schafft einen energetischen Ort der Erholung und Entspannung – und das für lediglich 4450 Euro. Wer einen großen Freundeskreis hat, für den ist der XXXL-Kicker für 22 Mann ein echtes Highlight. Der 7,4 Meter lange Tisch benötigt einen recht großen Hobbyraum, doch dafür kostet er im Angebot nur 3.989 Euro. Wer möchte, kann sich aber auch einen lebensgroßen T-Rex in Angriffshaltung in den Garten stellen. Mit einer Länge von 8,5 Metern und einer Höhe von knapp vier Metern sorgt der Raubsaurier definitiv für Aufsehen in der Nachbarschaft – und das für gerade einmal 24.000 Euro. Für Kunden, die auf schnelles Geld aus sind, empfiehlt sich dagegen der Kauf von 500.000 D-Mark als Schreddergeld. Nach dem Kauf für läppische 19,95 Euro, benötigt man dann nur noch eine ausgesprochen kundenorientierte Bank. Oder sehr viel Geduld.