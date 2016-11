Dieser Pferdetrainer tanzt mit seinem Pony – im Schlafzimmer

Es muss so herrlich sein, wenn einem scheißegal ist, was andere Menschen von einem denken. Und wenn man dann noch kreativ, fantasievoll und so selbstironisch ist, dass der eigene Humor auch Tausenden anderen die Lachtränen in die Augen treibt, dann heißt man Jake Nodar, ist Naturliebhaber, Abenteurer, Schauspieler, Aktivist, Umweltschützer und Pferdetrainer. Und betreibt zudem einen erfolgreichen Instagram-Kanal.

Nodar ist in den USA kein unbeschriebenes Blatt. Als Sohn eines irisch-kubanischen Vaters und einer deutsch-russischen Mutter kam er in Baltimore, Maryland, zur Welt – als zweites von fünf Kindern. Seine Mutter war Erzieherin auf einer Farm und unterrichtete Kinder in Landwirtschaft und Umweltschutz, sein Vater war begeisterter Outdoor-Fan. Und so kam es, dass Nodar all sein ererbtes und erlerntes Wissen zuletzt mit einem Auftritt in der Reihe "Naked and Afraid XL" des Discovery Channels einbrachte, in der zwölf Menschen für 40 Tage und Nächte nackt und ohne Wasser und Essen überleben müssen. Die Ausstrahlung war im Sommer 2016, so viel dazu.

And now to something completely different

Von klein auf war Nodar ein Pferdeliebhaber. Als er 18 Jahre alt war, zog seine Familie auf eine kleine Farm und Nodar bekam ein Pferd. Er arbeitete als Manager auf einem Hof, auf dem 45 bis 60 misshandelte und vernachlässigte Pferde betreut wurden. Nach seinem Studium arbeitete er mit jungen Pferden, trainierte Olympiareiter und veröffentlichte zahlreiche Artikel in diversen Pferde- und Reitermagazinen. Er machte nie einen Hehl daraus, schwul zu sein, und diese Offenheit erklärt vielleicht auch den Mut zu einem Halloween-Auftritt als Sia. Viel Vergnügen bei "Cheap Thrills" mit Jake Nodar und seinem Minipony Tyrion.

Obwohl das Video schon drei Wochen alt ist, hat es noch immer jede Menge begeisterter Zuschauer. Und die restlichen Fotos von Nodar sind auch nicht von schlechten Eltern.

He makes me feel butch AF! #mylittlepony #brony #fitness #instagay #scruff Ein von Jake Nodar (@jakenodar) gepostetes Foto am 18. Okt 2016 um 9:49 Uhr

Serving glacial unicorn realness. #iceland #unicorn #followyourdreams #neverstopbelieving #instagay #gay #magical #blessed Ein von Jake Nodar (@jakenodar) gepostetes Foto am 29. Sep 2016 um 9:06 Uhr

Back on the cover! Thanks @metroweekly #nicesack #nakedandafraidxl #nakedandafraid #metroweekly #naked #instagay #pixelpanties Ein von Jake Nodar (@jakenodar) gepostetes Foto am 11. Aug 2016 um 6:43 Uhr

Flashback to the gayest little cowboy in all the land! #homecutbangs #teethorchiclets #brokebackbaby #flashbackfriday #instagay Ein von Jake Nodar (@jakenodar) gepostetes Foto am 29. Jul 2016 um 6:09 Uhr