Diese Prominenten wurden bei der Geburt getrennt

Jeder Mensch ist einzigartig. Jaja. Das mag auf den Charakter zutreffen, für sein Äußeres gilt das allerdings nicht. Statistisch gesehen hat jeder Mensch sieben Doppelgänger. Richtig gelesen. Sieben! Das klingt im ersten Moment viel. Wenn man das aber in Relation zur Weltbevölkerung setzt, ist die Wahrscheinlichkeit, auf einen Doppelgänger zu treffen, sehr gering. Es sei denn, der Doppelgänger ist genauso, wie die Person selbst, bekannt. Und davon gibt es einige Beispiele.

Der Fan von Real Madrid wird sich vielleicht schon einmal gewundert haben, seit wann Luka Modric in die AfD eingetreten ist. Vielleicht ist es auch umgekehrt: Beatrix von Storch spielt bei den Königlichen. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall könnten die beiden auch Geschwister sein.

Bei den nächsten beiden ist es ähnlich. Im ersten Moment denkt man so: Hä, das sind doch Zwillinge. Zumindest wenn man nicht weiß, dass Lana Del Rey Sängerin und Lucila Sola die Freundin von Hollywood-Star Al Pacino ist. Die könnten aber mal die Rollen tauschen – das würde dem 77-Jährigen bestimmt nicht auffallen.

Habemus Papam. Schauspieler Jonathan Pryce könnte sich durchaus mal das weiße Gewand von Papst Franziskus anziehen, ein bisschen was auf Latein labern und den wenigsten würde auffallen, dass es der "Game of Thrones"-Darsteller ist. Obwohl es umgekehrter interessanter wäre. Der Papst in "GoT" als High Sparrows? Das hätte was.

Who is who? Das lässt sich bei diesen beiden Damen nicht so genau sagen. Wenn Katy Perry mal nicht wieder ihre Haare in irgendeiner komischen Farbe gefärbt hat, ist die Verwechslungsgefahr auf jeden Fall groß – zwischen ihr und "New Girl"-Darstellerin Zooey Deschanel.

Bei diesen Zweien wird die Aluhut-Fraktion hellhörig (müsste es nicht eigentlich hellsehig heißen – schlechter Scherz). Lothar Matthäus und Karl-Theodor "er hat zu viele Namen" von und zu Guttenberg. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen: Der Lothar hat doch nicht seinen "Sand in den Kopf gesteckt" und hat was auf dem Kasten – aber wie sagte er vor ein paar Wochen selbst: "Wäre, wäre Fahrradkette." Zwischen dem Politiker im Ruhestand und dem Weltmeister von 1990 liegen zehn Jahre Altersunterschied. Doch, was das Aussehen angeht, sind sie ein und dieselbe Person.

