Britin kauft Emu-Ei – und will Kevin in ihrer Wohnung halten

Hund, Katze, Maus? Alles langweilig. Charlotte Harrison, eine 24-jährige Britin, brütet einfach gern, bislang schlüpften in ihrem Inkubator allerdings immer nur Hühner aus den Eiern. Im Oktober recherchierte sie ein bisschen und stellte fest, dass man bei Ebay auch Emu-Eier kaufen kann und dass man in Großbritannien keine Lizenz braucht, um den australischen Laufvogel zu halten. Harrison berichtete ihrem Mann Darren, 44, begeistert von ihrer Idee, selbst einen auszubrüten, doch der lachte nur. Die beiden haben drei Kinder, Ellie, vier Jahre, Rhys, 19 Monate und Molly, vier Monate alt.

Harrisons Vater sah das anders. Er erstand bei Ebay für 25 Pfund plus 5 Pfund Versand (zusammen rund 35 Euro) ein Emu-Ei und schenkte es seiner Tochter. Am 17. November kam es an – in einer Polyesterschachtel, handtellergroß und 715 Gramm schwer, versandt durch eine Emu-Farm in Dorset. Harrison recherchierte erneut und lernte, dass eine erfolgreiche Brut im November nur eine geringe Chance hat. "Als das Ei ankam, musste ich es umgehend wiegen und in den Inkubator legen", sagte sie dem britischen "Mirror". "Den Inkubator stellte ich in das Zimmer meines Sohnes Rhy, weil er zu klein ist, um daranzukommen. Ich wusste, meine vierjährige Ellie hätte es nicht in Ruhe gelassen." Harrison musste das Ei täglich wenden und befeuchten und brachte sich mit einem Youtube-Video bei, wie ein Emu zu quieken und zu pfeifen. 47 Tage brauchte es, bis Kevin so weit war, sein Ei zu verlassen.

Emu Kevin schlüpft im Kinderzimmer





Nach vier Stunden guten Zuredens hatte das Emuküken es geschafft, seine Schale zu durchbrechen. Harrison gab ihm den Namen Kevin, nach dem Vorbild aus dem Pixar-Animationsfilm "Up". Genau wie in dem Film stellte sich später heraus, dass Kevin ein weiblicher Vogel ist. Harrison hatte Kevins Durchbruch stolz und voller Muttergefühle dokumentiert und als Video bei Youtube hochgeladen. Bereits eine Woche später war der junge Emu auf 30 Zentimeter angewachsen.

Kevin probiert Broccoli





Die Videos ihres neuen Haustieres erreichten auch Tierschützer, einer meldete den Fall der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Plötzlich standen zwei Beamte vor Harrisons Tür. Sie erklärten der jungen Frau, dass eine Dreizimmerwohnung nicht geeignet ist, um ein Emu aufzuziehen, die kräftigen und durchaus aggressiven Tiere werden bis zu 1,80 Meter groß und über 60 Kilogramm schwer.

Mit Tränen in den Augen übergab Harrison das Küken an die Tierschutz-Institution, schwer gekränkt, dass sie dort gemeldet worden war. Das Emu lebt inzwischen unter der Obhut von Spezialisten auf einer Farm.