Facebook startet Online-Flohmarkt "Marketplace"

Flohmärkte sind in Deutschland beliebt. Davon hat anscheinend auch Facebook Wind bekommen. Das Unternehmen will im August mit seinem Online-Flohmarkt "Marketplace" nun auch in Deutschland starten. User können dort kostenlos ihre Sachen anbieten und verkaufen.

Seit Herbst 2016 existiert die Plattform bereits in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Nun kommt "Marketplace" auch nach Europa. Zunächst in Irland, Italien, Portugal und Spanien, folgen einem Bericht des "Tagesspiegels" zufolge Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten. In Deutschland sei der Start für Mitte August geplant. Facebook sagte zu dem " Tagesspiegel"-Bericht: "Wir hoffen, 'Marketplace' bald auch in weiteren Länder zu starten."

Schon lange nutzen User Facebook, um Dinge zu kaufen oder verkaufen. Das läuft bisher über Gruppen wie "Kaufen & Verkaufen | Biete & Suche - Deutschlandweit" oder man sucht gezielt nach bestimmten Artikeln wie "Brautkleider kaufen & verkaufen - Second Hand Brautkleid Bazar". Nach Angaben des Unternehmens sind es rund 450.000 Millionen, die sich in solchen Gruppen aufhalten.

Facebooks Gewinn steigt weiter

Die Zahl der aktiven Nutzer des Online-Netzwerks ist inzwischen auf mehr als zwei Milliarden monatlich gestiegen. Das sind 17 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.



Der Internetkonzern von Mark Zuckerberg hat seinen Gewinn weiter kräftig gesteigert. Im zweiten Quartal lag der Verdienst bei 33 Milliarden Euro und damit um 71 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das US-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar.



"Wir hatten ein gutes zweites Quartal und erstes Halbjahr", erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Bereits zwischen Januar und März war war der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 76 Prozent auf 3,06 Milliarden Dollar gewachsen.



Mit dem neuen "Marketplace" tritt Facebook in Konkurrenz zu Portalen wie eBay-Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel.