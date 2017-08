Neue Optik, rasante Technik: So will Firefox endlich das Comeback schaffen

Als Mozillas Firefox das erste Mal das Licht der Internet-Welt erblickte, beherrschte Microsofts Internet Explorer praktisch ohne Konkurrenz das Netz. Doch der Firefox war schneller, sicherer und sogar erweiterbar - und die Nutzer wechselten begeistert. Mit dem Aufstieg von Google Chrome kam die Wende. In Deutschland hielt sich der Fuchs noch länger, doch seit Ende letzten Jahres liegt auch hierzulande Chrome ganz vorne. Jetzt will Mozilla das Comeback wagen.

Mit der Firefox-Version 57 sollen drastischste Änderungen in den Browser einziehen. Mozilla schraubt nicht nur an der Technik, sondern will auch den Look das erste Mal seit Jahren kräftig umkrempeln. Seit April 2014 die "Australis" genannten Optik einzog, hat sich der Browser kaum verändert. Jetzt kommt "Photon" - und krempelt Look und Bedienung noch einmal kräftig um.

Firefox im neuen Gewand

Das sieht man schon auf den ersten Blick: Nach der runden Optik von Australis zeigt Photon klare Kante. Die Tabs sind scharfkantig statt abgerundet, der Firefox wirkt durch die kleine Änderung deutlich weniger verspielt. Das zeigt sich auch im Menü: Die Kachelsymbole, wie die venezianische Karnevals-Maske als Symbol für den Privat-Modus, gibt es zwar weiterhin. Sie sind aber deutlich geschrumpft und hübschen nur noch als kleines Logo ein trockenes Text-Menü auf. Back to Business, könnte man sagen.

Die Menü-Symbole an sich haben ebenfalls einen neuen Look erhalten, sie bestehen nun alle aus wenigen Strichen. Besonders gut erkennbar sind sie so aber nicht mehr. Das Lesezeichen-Menü neben der Adress-Leiste wird nun etwa mit vier Strichen bebildert. Erst, wenn man mal drauf drückt, versteht man, dass es sich wohl um Bücher im Regal handeln soll. Gut: Der Nutzer kann selbst bestimmen, welche Shortcuts hier gezeigt werden. Das Symbol für die Startseite und das Neuladen einer Seite wechseln indess die Seite, sie wandern zurück auf ihren früheren Platz links von der Adressleiste. Ob die neue Optik gefällt, ist sicher Geschmackssache. Sie wirkt aber klarer und aufgeräumter.

Quanten-Technik



Auch unter der Haube konzentriert man sich wieder auf das Wesentliche: Nachdem der Firefox jahrelang als extrem schnell galt, wurde er im Laufe der letzten Jahre immer träger. Mit neuen Technologien wie der langsamen Einführung einer Multiprozess- Architektur und der finalen Umsetzung der sogenannten Quantum-Technologie soll sich das nun wieder ändern.

Die Multiprozess-Architektur kennen Chrome-Nutzer schon seit Jahren. Sie trennt den Browser an sich und die geöffneten Elemente in einzelne Prozesse auf. Hängt sich ein einzelner Tab auf, bleibt so nicht gleich der Browser stecken. Firefox 57 erweitert das auch noch auf Ad-Ons, die nun ebenfalls einen eigenen Prozess bekommen sollen. Das für seine Abstürze berüchtigte Adobe Flash bleibt dann ganz allein hängen, der Rest läuft weiter stabil und schnell.



Quantum dagegen soll die Berechnung der Seiten so optimieren wie nie. Mozilla gibt rasantes Laden, butterweiches Scrollen und eine ruckelfreie Wiedergabe von Medien als Eckpunkte an. Mit Quantum will man die in die Jahre gekommene Gecko-Engine in die Zukunft hieven. Erste Schritte waren schon in den jüngsten Firefox-Versionen enthalten, mit Version 57 soll das erste Mal die vollständige Integration kommen.

Mozilla wirft Add-Ons raus

An einer Stelle gibt es aber einen deutlichen Rückschritt: Mozilla wirft mit einem Handstreich Tausende Erweiterungen aus dem Programm. Der Grund: Mit Firefox 57 werden nur noch Add-Ons unterstützt, die auf der Webextension-Schnittstelle basieren. Ältere Schnittstellen fallen weg - und damit auch jede Menge älterer Erweiterungen. Bei den Entwicklern hat das bereits bei der ersten Ankündigung 2015 für mächtig Unruhe gesorgt. Weil Webextension eine Zahl von Feature nicht unterstützt, werden sich viele ihrer Projekte nicht portieren lassen. Die Nutzer werden also altgeliebte Erweiterungen verlieren.

Natürlich hat Mozilla Gründe für die Entscheidung: Als Webextensions erstellte Erweiterungen lassen sich nicht so einfach manipulieren und versprechen so mehr Sicherheit. Zudem verhindern sie ein weit verbreitetes Problem: Veröffentlichte Mozilla eine neue Firefox-Version, waren oft plötzlich einige Erweiterungen nicht mehr benutzbar, weil sich tief im System etwas verändert hatte. Weil Webextensions klarere Regeln haben, sollte das nun nur noch in Ausnahmefällen vorkommen. Nach dem Schnitt werden also weniger Add-Ons vorhanden sein - die funktionieren dafür aber zuverlässiger.

Reicht das für ein Comeback?

Wer sich nun auf den neuen Firefox freut, muss sich aber noch in Geduld üben: Aktuell ist der Browser erst bei Version 55, Nummer 57 ist aktuell für den 17. November diesen Jahres geplant. Eine Testversion ("Nightly") lässt sich aber bereits hier herunterladen.

Ob die Änderungen Mozilla wieder an die Spitze bringen können, muss sich zeigen. Die Änderungen beziehen sich nur auf die Desktop-Version, die größten Marktanteils-Verluste musste man aber bei den Mobilgeräten hinnehmen. Das Aufkommen des Smartphones habe man zu lange verschlafen, gab Firefox-Chef Chris Beard vor kurzem im Interview mit "Cnet" zu. Den Thron wird Mozilla wohl nicht mehr erobern: Firefox hat derzeit weltweit einen Marktanteil von etwa 12 Prozent. Konkurrent Chrome kommt auf über 60 Prozent - Tendenz steigend. Vielleicht reicht es aber für einen Platz auf dem Treppchen.