Früher gab es kaum eine Alternative: Wer eine US-Serie nicht erst Jahre später im Fernsehen oder auf DVD schauen wollte, musste sie illegal aus dem Netz laden. Mit Streaming-Diensten wie Netflix gibt es heute eine tolle, legale Möglichkeit, die neuesten Serien auf Abruf zu schauen. Trotzdem werden viele Serien weiter illegal heruntergeladen. Das Portal "Torrentfreak" hat ausgewertet, welche Serien 2016 am häufigsten aus dem Netz gezogen wurden.



Diese Serien luden Raubkopierer am häufigsten

Game of Thrones The Walkind Dead Westworld The Flash Arrow The Big Bang Theory Vikings Lucifer Suits The Grand Tour

Wie schon im letzten Jahr erobert die Fantasy-Saga "Game of Thrones" auch 2016 den Download-Thron. Kein Wunder: In den USA bekommen sie nur die Abonnenten des PayTV-Sender HBO zu sehen, in Deutschland muss man Sky-Kunde sein, um Jon Snow und Co. beim Kämpfen zusehen zu dürfen. Auch "The Walking Dead" und "Westworld" stehen in den USA nur über PayTV zur Verfügung. Spannend: Mit "Lucifer" und "The Grand Tour" sind erstmals Exklusiv-Serien von Amazon Prime Video auf der Liste.

Drei neue Serien in den Top Ten

Die meisten der Serien sind schon seit mehreren Jahren unter den Top Ten, wenn auch auf wechselnden Positionen. "Game of Thrones" und "Walking Dead" halten 2016 ihre Plätze, die Nerd-Comedy "The Big Bang Theory" war letztes Jahr etwa noch auf Platz 3. Neu hinzugekommen sind die als "Game of Thrones"-Nachfolger gehypte Science-Fiction-Serie "Westworld", "Lucifer", in dem sich der Teufel aus Langeweile als Nachtclub-Besitzer versucht, sowie "The Grand Tour", Amazons Neuauflage des britischen Auto-Hits "Top Gear". Die drei Serien feierten jeweils 2016 Premiere.

Um die Beliebtheit auszuwerten verließ sich "Torrentfreak" auf die Downloads über die sogenannte Torrent-Technologie. Über die laden die Nutzer nur eine Start-Datei herunter. Die weiß dann, welcher andere Nutzer welchen Teil der gesuchten Datei zum Download anbietet und verknüpft die Nutzer untereinander. So laden alle Nutzer die Dateien voneinander herunter, ein zentraler Server ist nicht nötig. Dadurch lassen sich die Raubkopien schwer aus dem Netz entfernen, die einzelnen herunterladenden Nutzer können von Behörden und Abmahnanwälten aber relativ gut identifiziert werden.