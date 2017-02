April, die Giraffe, bekommt ihr Kalb live vor der Kamera

April hatte eine gute Nacht und ist so kugelrund wie zuvor", heißt es auf der Facebook-Seite des Animal Adventure Park in den Hügeln von Harpursville im Bundesstaat New York. Der interaktive Lehrzoo hat zurzeit geschlossen und öffnet seine Pforten erst Mitte Mai wieder. Doch die Geburt eines zukünftigen Mitbewohners muss deshalb niemand verpassen: Wenn Giraffe April kalbt, kann die ganze Welt live dabei sein. Über ihrem Gehege befindet sich eine Kamera, die das trächtige Tier im Auge behält – und ermöglicht, dass jeder zusehen kann.

Für die 15-jährige Giraffendame ist es bereits das vierte Kalb und bei ihren ersten drei Schwangerschaften lief alles glatt. Oliver hingegen, der zukünftige Papa, ist erst fünf Jahre alt. Er wird mit der Geburt des Kalbs zum ersten Mal Vater, darf daran allerdings nicht teilnehmen. Bulle bleibt Bulle, es wäre für Mutter und Kind zu gefährlich.

Das Live-Video:





Bei Giraffen dauert die Trächtigkeit 15 Monate lang, ein halbes Jahr länger als beim Menschen. Bei der Geburt wird das Kalb bereits gut 1,80 Meter groß sein und etwa 75 Kilogramm auf die Waage bringen. Ist das Kleine erstmal auf der Welt, wird es einen Wettbewerb geben, um die schönsten Namen für das neue Zookind zu finden. April wird es selbstständig großziehen und säugen, was normalerweise zwischen sechs und zehn Monaten dauert – je nachdem, wie schnell sie "abstillt".

Ganz nah dran

Der Lehrpark ermöglicht seinen Besuchern einen ganz engen Kontakt zu all seinen Tieren. Sie dürfen Hunderte von ihnen mit der Hand füttern, den Giraffen ein Küsschen geben oder dem Kamelkind das Fläschchen. Durch das Berühren und Versorgen der Zoobewohner entwickeln Kinder wie Erwachsene ein besseres Gespür für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gattungen und bauen ein eigenes Verhältnis zu ihnen auf. Daher kommen nicht nur die Familien aus dem näheren Umkreis in den Animal Adventure Park, sondern auch ganze Schulklassen von nah und fern. Die Erfahrungen, die sie durch einen Tag in diesem Zoo machen, begleiten sie ein Leben lang.