Googles Siri-Herausforderer kommt auf das iPhone

Bei der Entwickler-Messe I/O ließ Google es früher ziemlich krachen - zumindest in der Vergangenheit. Da landeten auch schon mal Fallschirmspringer auf dem Dach, um die Vorstellung der Datenbrille Glass angemessen zu feiern. Ob es dieses Jahr ebenso wild wird, erfahren wir ab 19.00 Uhr. Dann lädt der Konzern zur Eröffnungs-Keynote und verrät, was er den Rest des Jahres vorhat. Und da dürfte einiges kommen.

Zum einen hat man mit Android O ein neues Smartphone-System in der Pipeline, das endlich mit den Update-Problemen seiner Vorgänger Schluss machen könnte. Zum anderen soll der smarte Google Assistant eine wichtige Rolle spielen. Er wird wohl endlich auf mehr Geräten erscheinen - und sogar den Sprung auf das iPhone schaffen. Zudem will "Bloomberg" erfahren haben, dass Google demnächst ein ganz neues Geschäftsfeld beackert: Der Internetriese will demnach Fotobücher verkaufen. Wir sind gespannt.