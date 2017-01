Google kann sich auf sein Kerngeschäft verlassen

Google-Mutter Alphabet hat das vergangene Jahr mit einem Milliardengewinn beendet. Die Kalifornier konnten sich 2016 wieder einmal vor allem auf ihr traditionelles Kerngeschäft verlassen: Besonders Internetsuchen über Smartphones und der Videodienst Youtube trugen dazu bei, dass der Internetriese im letzten Quartal 2016 seinen Nettogewinn um acht Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar (4,9 Milliarden Euro) steigerte - und trotzdem hinter den Erwartungen zurück blieb. Den Gesamtgewinn drückte ein erneuter Verlust der Innovationssparte.

In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres machte Alphabet einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar, das waren 22 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die Suchmaschine Google bleibt dabei der Kern des Unternehmens und Werbung die Haupteinnahmequelle des Konzerns. Alphabet-Finanzchefin Ruth Porat nannte das Quartalsergebnis "außergewöhnlich".

2017 eigenproduzierte Serien auf Youtube Red

Die Anleger reagierten dennoch enttäuscht, da Alphabet trotz der Gewinnsteigerung um acht Prozent hinter ihren Erwartungen zurückblieb. Im nachbörslichen Handel verlor die Alphabet-Aktie zwei Prozent an Wert.

Der mit der Suchmaschine Google groß gewordene Konzern setzt inzwischen auf eine Vielzahl von Geschäftsbereichen: Mit seinem Smartphone Pixel will Alphabet etwa den Marktriesen Apple und Samsung Konkurrenz machen, den kostenpflichtigen Abodienst YouTube Red will der Konzern zu einem Gegenangebot zu den Streamingdiensten Netflix und Amazon Prime aufbauen. Alphabet strebt an, in diesem Jahr 15 bis 20 eigenproduzierte Serien oder Filme über YouTube Red anzubieten.

Googles "Wetten" drücken den Gewinn

Den Gewinn drückte im letzten Quartal abermals Alphabets Innovationssparte "Other Bets" ("andere Wetten"), in der das Unternehmen risikoreichere Investitionen führt. Der Unternehmensteil verdoppelte zwar seinen Umsatz auf 262 Millionen Dollar, verursachte aber dennoch einen Verlust von fast 1,1 Milliarden Dollar. Zur "Wetten"-Sparte gehört unter anderem die Entwicklung von selbstfahrenden Autos oder Nest, ein Hersteller von smarten Thermostaten.