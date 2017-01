Verwirrung im Netz: Wo kommt das dritte Bein her?

Das Bild einer jungen Asiatin geistert schon seit geraumer Zeit durchs Netz, jetzt wird es aktuell wieder heiß diskutiert. Auf der Bilderplattform Imgur haben sich den aktuellen Upload erneut fast 300.000 Menschen angesehen und die kühnsten Thesen aufgestellt. Von einem gigantischen abgeknickten Penis ist ebenso die Rede wie von einem Hentai-Fetisch. Hentai kommt aus dem Japanischen und steht für perverse sexuelle Abneigungen bzw. pornographische Darstellungen.

"Das waren die schwersten Sekunden des Nachdenkens, die ich je hatte", kommentiert ein User das Bild, ein anderer schreibt: "Oh mein Gott, jetzt habe ich es schon so oft gesehen und endlich das Rätsel gelöst."





Wer einmal gesehen hat, dass die Japanerin eine Vase im rechten Arm hält, wundert sich über die anhaltende Verwirrung. Das ist ganz typisch für optische Täuschungen. Wie Imgur-User FunZerz schreibt: "Once you see it, you can't unsee it."