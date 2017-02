In diesem Regal versteckt sich eine Schlange – erkennen Sie das Reptil?

Finden Sie die Schlange in diesem Regal mit Blumentöpfen? Nur Mut, die Schlange ist gar nicht so klein. Sie misst 1,8-Meter. Das Bild wurde von Profis auf Facebook eingestellt. Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 werden gerufen, wenn man Probleme mit Schlangen hat. Darum nutzte hier auch die beste Tarnung nichts, die Schlange wurde zuvor beobachtet. Die Schlangenfänger mussten aber besonders scharf hinsehen, um sie aufzuspüren. Denn die Carpet Python hatte sich hinter einem Topf verkrochen. Aber es ist gar nicht so leicht zu erkennen, hinter welchem.

Auf Facebook konnte zunächst niemand die Schlange finden. Erst massive Hilfen und eine starke Vergrößerung brachten das Versteck ans Licht. Die User waren verblüfft, und einer gestand, er hätte das Tier nie gefunden. Nur wenn sie ihn gebissen hätte, hätte er gewusst, wo sie sich versteckt hätte.

Das Netz liebt Bilderrätsel und optische Täuschungen. Erst vor Kurzem gab es wilde Diskussionen über das Bild einer Asiatin, das so aussah, als hätte sie drei Beine. Hier war die Lösung schnell gefunden: Bei einem vermeintlichen Bein handelte es sich um eine Vase. Bei einem anderen Bild, war das Rätsel nicht so leicht zu finden. Da saßen sechs junge Damen auf einem Sofa - doch wo sind die Beine einer Frau geblieben? Irgendwie musste das Sofa in einer Football-Fankneipe sie verschluckt haben. Noch absurder mutet der Bilderstreit um ein scheinbar unscharfes Bild einer Packung Schinken an. Dort wurden Verwackler oder Photoshop für den verschwommenen Schinken auf einer gestochen scharfen Holzplatte verantwortlich gemacht. In Wirklichkeit war der Schinken so dünn aufgeschnitten, dass er durchsichtig wurde – diese Transparenz der Scheiben erzeugte den Eindruck eines Wackelbildes.

Einige Wochen zuvor verbreitete sich das Bild von zwei glänzenden, öligen Beinen rasend schnell auf Twitter. Tatsächlich waren die Beine gar nicht eingeölt. Der Klassiker der optischen Täuschungen machte im Frühjahr 2015 die Runde. Zu sehen war ein Kleid, das - je nach Wahrnehmung - blau-schwarz oder weiß-gold war. Das Kleider-Phänomen wurde weltweit heiß diskutiert.