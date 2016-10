Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, will noch vor der US-Wahl am 8. November neue brisante Dokumente veröffentlichen. Der 45-Jährige äußerte sich anlässlich einer Veranstaltung in Berlin zum zehnjährigen Bestehen des Enthüllungsportals, zu der er per Video zugeschaltet war. "Das Material, das WikiLeaks vor Ende des Jahres veröffentlichen wird, ist von signifikanter Bedeutung und das in drei unterschiedliche Richtungen: es wird drei mächtige Organisationen in verschiedenen Ländern betreffen und natürlich die schon erwähnten Informationen über die US-Wahl."



Allerdings bestritt Assange, dass es darum gehe, mit der Freigabe der Dokumente speziell der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton zu schaden. In dieser Hinsicht sei er falsch zitiert worden. In Medien wird seit Wochen über eine unerwartete Enthüllung im letzten Abschnitt des Wahlkampfs diskutiert, die Clinton schweren Schaden zufügen könnte. Auch zehn Jahre nach den ersten Enthüllungen von WikiLeaks sehen viele die teilweise umstrittene Arbeit der Organisation als wichtig an. "WikiLeaks hat Journalisten und auch Anwälten beigebracht, wie wichtig es ist, Informationen zu verschlüsseln. Das hat vieles verändert. Snowden hat das natürlich auch getan, aber mit WikiLeaks hat alles angefangen. Es gibt noch einen langen Weg zu gehen, aber das ist das Erbe von WikiLeaks, denke ich."



Julian Assange lebt seit 2012 in Botschaft Ecuadors in London

"Ob man WikiLeaks mag oder nicht mag, es ist trotzdem etwas, womit man sich auseinandersetzen muss, und ich hoffe, ich denke, es ist ein sehr wertvoller Beitrag, den sie geleistet haben, unter schwerstmöglichen Umständen. Es zeigt auch eine gewisse Zivilcourage." Assange lebt seit 2012 in der Botschaft Ecuadors in London. Gegen ihn wird in Schweden wegen Vergewaltigung ermittelt. Assange hat die Vorwürfe zurückgewiesen.