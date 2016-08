Kim Dotcoms Auslieferungsverfahren live auf Youtube zu sehen

Das gab es in der neuseeländischen Rechtsgeschichte noch nie: Erstmals wird eine Verhandlung live ins Internet übertragen. Durchgesetzt hat die Premiere der deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom, der sich in Neuseeland gegen seine mögliche Auslieferung an die USA zur Wehr setzt. Das juristische Gezerre darum kann seit Mittwoch weltweit auf Youtube live verfolgt werden, nachdem das Gericht Dotcoms Antrag nach erstem Zögern doch stattgegeben hatte.

Am ersten Tag schauten allerdings nur ein paar hundert Nutzer zu, wie Anwälte für Dotcom und drei Mitstreiter gegen die von den USA beantragte Auslieferung argumentierten. Dotcom war nicht im Gerichtssaal.

Ankläger werfen Kim Dotcom Copyright-Betrug vor

Die US-Ankläger werfen dem Gründer der Internet-Tauschplattform Megaupload und seinen Mitarbeitern Copyright-Betrug in großem Stil vor. Der illegale Austausch von geschütztem Material soll Copyright-Besitzer um eine halbe Milliarde Dollar geprellt haben.

Dotcom argumentiert, dass er die Plattform nur zur Verfügung stellte, für das Verhalten der Nutzer aber nicht verantwortlich gemacht werden kann. Der gebürtige Kieler lebt seit vielen Jahren in Neuseeland. Ihm droht bei einem Schuldspruch in den USA eine lange Haftstrafe.