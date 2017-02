Mitbewohnerin erschießt Freund: Mann twittert live über Mord in seiner Wohnung

Ein Mann aus Gainesville, Florida, erlebte wohl den Schreck seines Lebens als er nach Hause kam. Anstatt einer ruhigen Couch fand er ein Polizei-Team in der Wohnung. Kurz vorher soll seine 24-jährige Mitbewohnerin Katherine Jean T. ihren Freund in der Wohnung erschossen haben.

Seine Reaktion: Er twitterte alles, was er erlebte. Seinen Schock, die Absperrung der Polizei, er fotografierte die Schüsse in der Wand. Warum Twitter? Er sagte Elite Daily: "Ich habe nicht gedacht, dass das auf Twitter so abgehen würde. Das war nicht die Absicht. Ich bin nicht gut darin, mich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten. Da dachte ich, geh bloß auf Twitter. Die beiden waren seit August zusammen. Ein oder zwei Wochen davor haben sie Schluss miteinander gemacht. Ich kann echt nicht verstehen, was da passiert ist."

Sein Tag liest sich dann so:

"Das ist doch mein verdammtes Appartement!"

"Also ja …. habe gerade mitbekommen, dass meine Mitbewohnerin ihren Freund in unserem Appartement umgebracht hat."

"Ok - habe gerade erfahren, dass sie ihn echt in meinem Appartement ermordet hat."

Das Besondere an dem Twitter-Strom @chaserojo waren nicht nur die ungefilterten Eindrücke von dem schrecklichen Ereignis. Es ist vor allem die verstörende Art, mit der @chaserojo mit dem Mord umgeht. Besonders mitfühlend kann man ihn nicht nennen. Neben Einzelheiten zu seinem Schock und dem Einsatz der Polizei huldigte der Fan weiter seinen Stars. Zwischendurch postete er Bilder von Nicki Minaj und Mariah Carey und freute sich auf den kommenden Valentinstag.

Laut Polizei wurde der Mord von einem weiteren Mitbewohner entdeckt. Der hörte Schüsse in der Etage unter sich. Zunächst dachte er sich offenbar nichts dabei, erst als einige Minuten später der Feueralarm ertönte, sah er nach dem Rechten, dabei entdeckte er den Toten. Die Verdächtige fuhr im gleichen Moment mit dem Auto vom Hof. Später stellte sie sich der Polizei.

Offenbar war der Mord geplant. @chaserojo teilte mit: "Hab gerade von einem Ermittler erfahren, dass sie "Tod" auf unseren Küchenkalender geschrieben hat und keiner von uns hat hingesehen."

Richtig gewundert habe ihn die Tat nicht, die beiden seien schon immer "batshit crazy" gewesen.

Richtig ärgerlich wurde @chaserojo erst, als er die Konsequenzen für sich erfahren musste.

"Dieser Mord in meinem Appartement bedeutet einen Riesenärger, nun muss ich meinen Kram zusammenpacken und ausziehen!" Immerhin wurde ihm ein Hotelzimmer gestellt.

"Okay Mädchen, ich packe meine Sachen zusammen und ziehe aus."

Im Hotel konnte er aber keinen Schlaf finden. Immerhin fiel ihm ein: "Ich fühle mich doch ein wenig komisch, dass ich ausgerechnet jetzt einen Kerl haben will."

Eine Bekannte twitterte ihm mitfühlend zu: "Wow. Ich war im Knast. Rashanna wurde von einem Auto angefahren. Und Chases Mitbewohnerin hat jemanden in seiner Wohnung umgebracht. Wir haben echt großen Mist am Start."

Zwei Tage später hat @chaserojo das Schlimmste überstanden: "Ich MUSS ins Sportstudio. Ich sehe schon aus wie Adele 2009."

Dass seine Tweets nicht ganz angemessen sind, ist ihm wohl klar: "Verdammt ich ende noch im Gefängnis wegen dieser Tweets. Hoffe, dass sie euch wenigstens Spaß machen."

