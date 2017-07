McÜbel: So sieht's in einer McDonald's Küche aus - etwa auch in Deutschland?

Qualität hat ihren Preis. Ein Sprichwort, was jeder kennt und was in den meisten Fällen zutrifft. Nicht umsonst zahlt man in einem Sterne-Restaurant mehr für sein Essen als bei McDonald's. Schließlich ist es hochwertiger und wahrscheinlich auch gesünder. Dennoch geht man davon aus, dass bei der Fast-Food-Kette zumindest ein Mindestmaß an Wert auf Sauberkeit und Hygiene bei der Zubereitung des Essens gelegt wird. Klar, ein Hamburger kostet nur ein Euro. Dennoch: Lebensmittelvergiftung und Co. muss auch bei günstigen Restaurants nicht sein.

Wenn man sich allerdings die Bilder eines McDonald's-Mitarbeiters aus dem US-Bundesstaat Louisiana anguckt, lassen die genau das befürchten. Der Grund: Sie zeigen eine Küche einer McDonald's-Filiale in einem völlig desolaten Zustand.

Die McDonald's Küche des Grauens

Der Mann heißt Nick, der diese nun bei Twitter hochgeladen hat. Und bereits seine ersten zwei Fotos sind erschreckend. Zu sehen ist darauf eine Metallrinne einer Eismaschine, die mit einer schleimigen, schwarzen Substanz verdreckt ist: "Das kommt aus einer McDonald's-Eismaschine heraus – also falls ihr euch das gefragt habt", schreibt er darunter.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14. Juli 2017





Auf Nachfrage einiger User, ob das der Grund sei, warum die Eismaschine des Öfteren mal nicht funktioniere, antwortete er: "Nein, mit der Ablagerung läuft die Maschine perfekt." Trotzdem glaubten einige Leute, dass es sich dabei nur um ein Fettsammelbecken handele. Deswegen postete Nick noch einmal ein Foto von der Rückseite der Eismaschine.

Vom Boden aufs Brot – McDonald's entschuldigt sich offiziell

Es folgten weitere Bilder. Mit jedem wurde klarer, wie schlimm der Zustand dieser Küche ist: Fettablagerungen am Herd, Dreck auf dem Fußboden genauso wie unter den Arbeitsflächen. Welche Filiale davon betroffen sei, wollte er nicht verraten. Der "Huffingpost Post" sagte er allerdings, dass es dort schon immer so ausgesehen habe – seitdem er da arbeite.





Zudem habe er mehrmals beobachtet, wie Kollegen das Essen fallen gelassen und es anschließend aufs Brot gepackt hätten. Wegen der veröffentlichten Bilder wurde Nick nun gefeuert. Das Unternehmen entschuldigte sich mit einer offiziellen Stellungnahme, in der der Zustand der Küche für nicht hinnehmbar bezeichnet und darauf hingewiesen wurde, dass es sich hierbei nur um einen Einzelfall handeln würde.

Wie wahrscheinlich ist ein solcher Vorfall in Deutschland?

Doch wie steht's ums Thema Sauberkeit und Hygiene in deutschen McDonald's-Filialen? Auf stern-Nachfrage wies die Fast-Food-Kette darauf hin, dass in den letzten Jahren kein Vorfall dieser Art hier bekannt geworden sei. Dennoch sei so etwas nicht zu 100 Prozent auszuschließen: "Dort, wo Menschen arbeiten, lassen sich natürlich Fehler nicht immer ausschließen. Wir arbeiten aber jeden Tag intensiv daran, mögliche Fehler zu minimieren", heißt es von offizieller Seite.

Was fürs Unternehmen erschwerend hinzukommt ist, dass 90 Prozent der Filialen in Deutschland Franchise-Partner sind. Das heißt der jeweilige Laden gehört zwar zur Kette, dennoch führen ihn eigenständige Unternehmer. Die tragen die Verantwortung, wobei es hier auch verschärfte Leitpunkte gebe. Darüber hinaus gibt es in Deutschland auch regelmäßige Besuche von unabhängigen Lebensmittelkontrolleuren, die besonders auf die Zustände achten.

Völlig auszuschließen ist ein solcher Fall in Deutschland also nicht - aber doch sehr unwahrscheinlich.