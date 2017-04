Jetzt kann man die Welt vom Sofa aus auch in 3D erkunden

Seit Google Earth 2005 vorgestellt wurde, kann man nahezu jeden Winkel der Welt auch von zu Hause aus besuchen. Nach zweijährigem Tüfteln hat Google nun die neueste Version des Online-Atlas präsentiert. Erstmals ist das Angebot direkt im Browser aufrufbar - allerdings bislang nur über Chrome und Android, wie der Konzern in einem Blog ausführte. Außerdem bietet es eine Anzahl an neuen Funktionen.



Mit der sogenannten "Voyager"-Funktion können sich die Nutzer nun zusätzlich mit Informationen und Geschichten rund um das Gebirge oder die Stadt versorgen, die sie gerade anschauen. Dafür hatte sich Google mit einer Reihe von Experten und Partnern zusammengetan, darunter BBC Earth und die Nasa. Auch Figuren aus der Sesamstraße erzählen auf einigen geführten Touren Geschichten über den Ort.



"Auf gut Glück" - virtuelles Globusdrehen mit Google Earth

Früher gab es ein beliebtes Spiel: Man verband sich die Augen, drehte am Globus und drückte dann mit dem Finger zum Anhalten darauf. Die Stelle, wo der Finger landete, sollte das nächste Urlaubsziel sein - und sei es nur im Traum. Die moderne Variante ist der "Auf gut Glück!"-Knopf: Er bringt den Nutzer per Zufall an irgendeinen Ort der Welt. Google arbeitete für die neue Earth-Version zudem mit künstlicher Intelligenz, die dem Nutzer Vorschläge für weitere Orte macht, die er besuchen kann sowie weitere Informationen anbietet. Der neue 3D-Button erlaubt es darüber hinaus, jeden Ort komplett zu umkreisen.



"Alles, was Google über die Welt weiß, könnt Ihr nun auch wissen", erklärte Sean Askay, ein Ingenieur des Unternehmens. Google Earth gibt es seit 2005. Das Programm verbindet Satellitenbilder und Luftaufnahmen, um den Nutzern eine virtuelle Reise in jeden Winkel des Planeten zu ermöglichen.