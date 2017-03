Wenn Dinge wie Menschen aussehen

Es kann so simpel sein wie Gemüse. Wenn das Grünzeug nicht wächst, wie wir es von der handverlesenen Auswahl am Supermarkttresen kennen, kann es zu wunderbarer Gestaltenvielfalt kommen. Besonders Rettich ist für so manche Überraschung gut – denn das Mitglied aus der Familie der Kreuzblütengewächse neigt dazu, menschliche Formen anzunehmen. Und menschliches Verhalten!

Der lässige Rettich

Ganz ohne Nachhilfe lehnt sich dieses wunderbare Exemplar zum Beispiel elegant an ein chinesisches Teetässchen und sieht dabei auch noch gut aus.

Schluss mit Nuss

Ganz niedlich ist es dieser Erdnuss gelungen, ihre Optik zu variieren. Bei der Mutante kam eine Ente heraus.

It's tropical!

Bei einem Farbklecks hat es eine Distel geschafft, nicht nur durch den Asphalt zu wachsen, sondern auch eine neue Pflanze entstehen zu lassen.

Schattenspiel

Was im Vordergrund einen schmerbäuchigen Kameramann bei der Arbeit zeigt, offenbart sein Geheimnis erst im Schatten.

Partnerlook mit dem Telefon

Schön sind auch die Fälle von Mustermix. Trägt die Dame in der grünen Hose immer die zum Outfit passende Handyhülle?

Ich bin eine Kreditkarte

Diese Parallele ist vermutlich nicht Teil einer Werbekampagne. Wirkt aber trotzdem wie abgesprochen.

Gemüse macht auf Finger

Wenn der eine mal kaputt geht, kann man einfach den anderen nehmen.

Stock macht auf Hund

Natürlich gewachsen – und wie echt!

Radarfalle macht auf Gangster

In einem Animationsfilm könnte sie die Hauptfigur spielen!

Welpen vs Chicken Wings

Vorher, nachher. NEIN! Kleiner Scherz.

Knopfauge 1 und 2

Die solidere Menge an Bauchfett hat in diesem Fall ganz klar die Kartoffel.

Gemüse

Wie auf dem Schulhof, die kleine Seilchen-spring-Gang.

Mehr Gemüse

Auch ganz schön sportlich, dieses Exemplar.

Wir haben eine kleine Maus versteckt ...

Michelin-Männchen-Look

Brüder!

