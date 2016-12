Ob bei E-Mail, Ebay, Facebook oder dem eigenen PC: Ohne Passwörter sind Computer und Smartphone heute eigentlich nicht mehr zu benutzen. Jeder von uns hat mindestens eines, im Idealfall sollten es Dutzende sein. Weil sich die komplizierten Kombinationen aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen samt Groß- und Kleinschreibung aber so schwer merken lassen, nutzen viele dieselben, einfachen Passwörter.

Das Hasso-Plattner-Institut ( HPI) hat in einer Studie die beliebtesten Passwörter der Deutschen herausgefunden. Dazu wertete man knapp eine Milliarde Nutzerkonten aus, die im Laufe zahlreicher Hacks und Leaks ins Netz geraten waren. Ausgewertet wurden nur diejenigen 30 Millionen Konten, deren angegebene Mail-Adressen eine .de-Endung hatten. Wer also ausschließlich US-Dienste nutzt, wurde hier nicht erfasst. Eigentlich wollten die Forscher ermitteln, wie viele Nutzer ihr Passwort mehrfach benutzen. Nebenbei konnte man aber natürlich auch die beliebtesten Passwörter zählen.

Das sind die beliebtesten Passwörter der Deutschen:

hallo passwort hallo123 schalke04 passwort1 qwertz arschloch schatz hallo1 ficken

Interessant: Das beliebteste Passwort der Welt - 123456 - hat es in Deutschland nicht unter die Top Ten geschafft. Warum sich Schalke so weit vorne platzieren konnte, andere Fußballvereine aber gar nicht vorkommen, ist nicht bekannt. Vermutlich haben einige Schalke-Fans ihr Passwort durch den Zusatz von Zahlen sicherer machen wollen. Geklappt hat das nicht. Denn jedes Passworte auf der Liste würde im Nu geknackt. Schließlich kommt in den Top Ten weder ein Großbuchstaben noch ein Sonderzeichen zum Einsatz.

Wie erstelle ich ein sicheres Passwort?

Wer eines der Passworte in der Liste nutzt, sollte es augenblicklich ändern. Man kann fest davon ausgehen, dass diese Passworte bei Attacken ausprobiert und in Sekunden geknackt werden. Wirklich sicher werden Passwörter ohnehin erst, wenn sie sowohl Groß- wie auch Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten und mindestens zehn Zeichen lang sind. Je länger, desto besser. Zudem sollten Passwörter nicht in Wörterbüchern stehen, egal welcher Sprache. Am sinnvollsten sind also willkürliche Zeichenkombinationen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten man zudem bei keinem wichtigen Dienst wie E-Mail oder Bankkonten ein Passwort mehrfach nutzen.