Da freut sich das Zockerherz: Passend zu Weihnachten können Sie bei uns eine von zwei Playstation 4 gewinnen. In Zusammenarbeit mit Spotify verlosen wir die beiden aktuellen Sony-Konsolen. Außerdem legt der Streaming-Anbieter Spotify als besonderes Schmankerl auch noch Musik drauf: Jeder Konsole liegt ein Gutschein über 6 Monate Spotify Premium bei. Der Gesamtwert der Aktion liegt bei knapp 310 Euro - pro Gewinner.

Bei den verlosten Konsolen handelt es sich um die überarbeite, neue Playstation 4. Die hat dieselbe Leistung wie das bisherige Modell, ist dabei aber schlanker, leichter und verbraucht weniger Strom. Wir verlosen die Variante mit 500 GB Festplatte. Mehr Informationen, wie Musik-Streaming per Spotify auf der Sony Playstation 4 funktioniert, finden Sie hier.

Beweisen Sie Ihr Musikwissen für 2016

Um eine der Konsolen zu gewinnen, müssen Sie sich erst einmal unserem Quiz stellen. Von David Bowie bis Axl Rose: Wie gut kennen Sie sich mit den Ereignissen des Musik-Jahres 2016 aus? Beantworten Sie mindestens 9 unserer 10 Fragen richtig und tragen Sie ihre Kontaktdaten ein. Wir bestimmen per Los aus allen qualifizierten Teilnehmern die beiden glücklichen Gewinner.

Wie gut kennen Sie das Musik-Jahr 2016? Die Fans schrien auf – manche vor Freude, viele vor Wut. Ausgerechnet Skandalrocker Axl Rose sollte als Ersatz-Sänger einspringen. Am Ende waren dann doch die meisten zufrieden. Mit welcher Band ging Rose dieses Jahr auf Tour? Metallica Black Sabbath AC/DC Foo Fighters Zurück Weiter

Unser Playstation-Gewinnspiel beginnt am Freitag, 16. Dezember 2015, 12.00 Uhr und endet am Montag, den 19. Dezember 2015 um 16:00 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anschließend per E-Mail über ihren Gewinn benachrichtigt. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung des Gewinns nicht möglich. Personenbezogene Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels ausschließlich für die Zusendung des Gewinns erhoben. Die erhobenen Daten werden nicht gespeichert oder an Dritte weitergegeben. Mitarbeiter von Gruner + Jahr sowie ihre Familienmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen.